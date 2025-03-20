Українські підприємці подали понад 200 заявок на гранти для переробних підприємств

За перший місяць 2025 року в межах програми підтримки переробних підприємств українські підприємці подали 201 заявку на отримання грантів на загальну суму понад 1,07 млрд грн. Це на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було подано 144 заявки на 701 млн грн.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

Програма є частиною політики розвитку виробництва "Зроблено в Україні" і спрямована на модернізацію та розширення переробних потужностей.

Гранти надаються на умовах співфінансування: 50/50 для більшості підприємств і 80/20 для виробників безпілотників, поліграфії та підприємств у прифронтових регіонах.

Серед учасників програми – виробники харчової продукції, меблів, металевих виробів, бетону, деревообробні підприємства та агропереробники. Значну частину заявок подали виробники літальних апаратів.

"Порівняно з минулим роком кількість заявок зросла майже на 40%, а запитувана сума фінансування – на 52,6%. Особливо важливо, що лідерами зі кількістю заявок в цьому місяці є проєкти у сфері виробництва літальних апаратів", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Найбільше заявок подано у Львівській області (29), Києві (22), Київській (19), Харківській (17) та Дніпропетровській (17) областях. Загалом заявки надійшли з усіх регіонів, зокрема з прифронтових – Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Як відбувається розгляд заявок

Процес розгляду заявок складається з кількох етапів. Спочатку підприємець подає заявку разом із бізнес-планом через портал Дія, після чого вона автоматично надходить до вибраного банку. Далі банк перевіряє фінансову історію заявника, його податкову дисципліну, аналізує бізнес-план і здійснює виїзну оцінку підприємства.

Після цього рішення щодо надання гранту ухвалюють Міністерство економіки та Державна служба зайнятості, віддаючи пріоритет проєктам із прифронтових регіонів. Фінансування виділяється після того, як підприємець внесе свою частку співфінансування.

Орієнтовний термін отримання коштів – від одного до півтора місяця після завершення відповідної хвилі прийому заявок.

Нагадаємо, у лютому держава продовжує надавати виробникам переробної промисловості гранти для модернізації та розширення виробництва. Підприємства переробної галузі з 15 лютого отримали можожливість подавати заявки на фінансування.

У 2025 році уряд виділив на гранти в рамках економічної політики "Зроблено в Україні" 3,6 млрд грн.