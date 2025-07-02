"Власна справа": за час дії грантової держпрограми створено та розширено 27 тисяч бізнесів

Завдяки державній програмі "Власна справа" видано 27 тисяч грантів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Загальний обсяг наданої фінансової підтримки за цей час склав понад 6,5 млрд грн. Середній розмір одного мікрогранту в Україні складає майже 241 тисячу гривень. Фактично створено – 40 тис. нових робочих місць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

Серед отримувачів мікрогрантів 18% заявили про плани про відкриття нового бізнесу, а 82% – розширення діючого. Вже грантерами сплачено понад 8 млрд грн податків.

"Завдяки таким ініціативам підприємництво в Україні є шансом для відновлення, розвитку, зростання навіть у найскладніших умовах. Саме тому, це - більш, ніж програма, а ціла екосистема підтримки, яку створює служба зайнятості", – зазначила директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Який грант можна отримати?

Претендентами на отмання гранту можуть бути як фізичні особи, так і ФОПи та юридичні особи.

Розмір мікрогранту :

від 50 тис. грн та до 150 тис. грн – за умови створення мінімум 1 робочого місця та працевлаштування на нього працівника;

75 тис. грн – за умови реєстрації фізичною особою - підприємцем;

до 250 тис. гривень – за умови створення не менше 2 нових робочих місць та працевлаштування на них працівників;

отримувачі віком від 18 до 25 років мають право на отримання мікрогранту розміром до 150 тисяч гривень.

У квітні 2025 році для відкриття або розвитку власного бізнесу на прифронтових територіях – в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях максимальна сума гранту збільшена вдвічі — до 500 тис. грн. З літа минулого року такі умови діяли для Харківщині.

Нагадаємо, 1 липня визначили нових переможців урядової програми "Власна справа", які подавали заяви на отримання грантів, у період з 26 травня по 8 червня 2025 року. За результатами одинадцятої хвилі програми, 482 підприємці отримають мікрогранти