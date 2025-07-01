"Власна справа": ще майже 133 млн грн отримають підприємці на реалізацію бізнес-ідей

Визначили нових переможців урядової програми "Власна справа", які подавали заяви на отримання грантів, у період з 26 травня по 8 червня 2025 року. За результатами одинадцятої хвилі програми, 482 підприємці отримають мікрогранти на загальну суму майже 133 мільйона гривень на запуск або розвиток бізнесів, що сприятиме створенню 790 нових робочих місць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

У що підприємці інвестують кошти?

Топ-5 сфер діяльності, в яких переможці здійснюють або планують розпочати свій бізнес:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (34%);

тимчасове розміщення й організація харчування (13%);

переробна промисловість (12%);

надання інших видів послуг (11%);

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (7%).

Серед отримувачів мікрогрантів дві третини — це жінки. Лідери серед регіонів:

Київщина (14%);

Харківщина (12%);

Львівщина (11%);

Івано-Франківщина (6%);

Дніпропетровщина (5%).

З моменту старту програми було надано 27 тисяч мікрогрантів і створено або знаходяться на етапі створення майже 49 тисяч нових робочих місць.

Зауважимо, що в рамках "Власної справи" від Мінекономіки та Держслужби зайнятості, можна отримати мікрогранти до 250 тисяч гривень на відкриття або розширення бізнесу. До 1 мільйона гривень можуть отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя, в рамках ветеранського направлення. Молодь віком до 25 років може отримати грант розміром до 150 тисяч гривень.

Нагадаємо, у червні уряд в рамках держпрограми "Власна справа" виділив додаткові 200 мільйонів гривень на підтримку бізнесу. Кошти отримають переможці, які подавали заяви на отримання грантів, у період з 12 по 25 травня 2025 року.