"Власна справа": еще почти 133 млн грн получат предприниматели на реализацию бизнес-идей

Определили новых победителей правительственной программы "Власна справа", подававших заявления на получение грантов, в период с 26 мая по 8 июня 2025 года. По результатам одиннадцатой волны программы 482 предпринимателя получат микрогранты на общую сумму почти 133 миллиона гривен на запуск или развитие бизнесов, что будет способствовать созданию 790 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Во что предприниматели инвестируют денежные средства?

Топ-5 сфер деятельности, в которых победители осуществляют или планируют начать свой бизнес:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств (34%);

временное размещение и организация питания (13%);

перерабатывающая промышленность (12%);

предоставление других видов услуг (11%);

здравоохранение и оказание социальной помощи (7%).

Среди получателей микрогрантов две трети – это женщины. Лидеры среди регионов:

Киевщина (14%);

Харьковщина (12%);

Львовщина (11%);

Ивано-Франковская область (6%);

Днепропетровская область (5%).

С момента старта программы было предоставлено 27 тысяч микрогрантов и создано или находится на этапе создания почти 49 тысяч новых рабочих мест.

Заметим, что в рамках "Власної справи" от Минэкономики и Госслужбы занятости, можно получить микрогранты до 250 тысяч гривен на открытие или расширение бизнеса. До 1 миллиона гривен могут получить участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также второй из их супругов в рамках ветеранского направления. Молодежь до 25 лет может получить грант размером до 150 тысяч гривен.

Напомним, в июне Кабмин в рамках госпрограммы "Власна справа" выделил дополнительные 200 миллионов гривен в поддержку бизнеса. Средства получат победители, подавшие заявления на получение грантов, в период с 12 по 25 мая 2025 года.