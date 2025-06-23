Программа "Власна справа": более 26 тысяч украинцев получили гранты, уплатив 8 млрд грн налогов

Более 600 украинцев стали победителями десятой волны программы "Власна справа", получив гранты на развитие бизнеса. Всего с начала действия программы уже более 26 тысяч украинцев получили грантовую поддержку на сумму 6 миллиардов гривен, при этом уплатив в бюджет 8 миллиардов гривен налогов и сборов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины – Министерство экономики Украины Юлия Свириденко.

"Имеем еще 602 победителя очередной волны программы "Власна справа", которые получат гранты на старт или развитие своего бизнеса на 157 млн грн. 133 из этих грантеров — предприниматели из восьми прифронтовых областей, для которых мы увеличили вдвое размер гранта по программе, чтобы поддержать бизнес в этих регионах", — сказала она.

Министр добавила, что 55 млн грн будут инвестированы в проекты предпринимателей, работающих в сверхсложных условиях в зоне повышенной опасности.

Среди получателей микрогрантов десятой волны – 59% женщин, 31% мужчин, 10% юридических лиц. Более 75% из них имеют высшее образование.

Больше всего грантов получили предприниматели из следующих регионов:

Львовская область (57)

(57) м. Киев (53)

(53) Харьковская область (50)

(50) Ивано-Франковская область (43)

(43) Киевская область (42)

(42) Одесская область (34)

Также отмечается, что большинство грантополучателей планируют потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самые популярные сферы:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 197 предпринимателей;

временное размещение и организация питания – 99;

перерабатывающая промышленность — 72;

предоставление других видов услуг – 56.

О программе "Власна справа"

Согласно грантовой программе "Власна справа", украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Этот грант доступен как действующим предпринимателям, так и тем, кто не имеет опыта в бизнесе.

Для получения гранта на сумму более 75 тысяч. обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест, в зависимости от размера гранта.

Молодые люди до 25 лет могут получить грант до 150 тыс. грн при регистрации как ФЛП, без требования создавать рабочие места.

Предприниматели из Харькова и Харьковской области имеют возможность получить грант до 300 тыс. грн. за создание 1 рабочего места или до 500 тыс. грн. за создание 2 рабочих мест.

Напомним, еще 28 украинцев в возрасте до 25 лет по результатам шестой волны 2025 стали победителями молодежной грантовой программы "Собственное дело". Они получат 4 млн грн на старт своего бизнеса.