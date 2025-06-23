Програма "Власна справа": понад 26 тисяч українців отримали гранти, сплативши 8 млрд грн податків

Понад 600 українців стали переможцями десятої хвилі програми "Власна справа", отримавши гранти на розвиток бізнесу. Загалом, від початку дії програми, вже понад 26 тисяч українців отримали грантову підтримку на суму 6 мільярдів гривень, при цьому сплативши до бюджету 8 мільярдів гривень податків та зборів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Маємо ще 602 переможці чергової хвилі програми "Власна справа", які отримають гранти на старт або розвиток свого бізнесу на 157 млн грн. 133 з цих грантерів — підприємці з восьми прифронтових областей, для яких ми збільшили вдвічі розмір гранту за програмою, щоб підтримати бізнес в цих регіонах", - зазначила вона.

Міністерка додала, що 55 млн грн буде інвестовано у проєкти підприємців, які працюють в надскладних умовах в зоні підвищеної небезпеки.

Серед отримувачів мікрогрантів десятої хвилі 59% жінок, 31% чоловіків, 10% юридичних осіб. Понад 75% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантів отримали підприємці з таких регіонів:

Львівська область (57)

(57) м. Київ (53)

(53) Харківська область (50)

(50) Івано-Франківська область (43)

(43) Київська область (42)

(42) Одеська область (34)

Також зазначається, що переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярніші сфери:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 197 підприємців;

тимчасове розміщування й організація харчування – 99;

переробна промисловість — 72;

надання інших видів послуг – 56.

Про програму "Власна справа"

Згідно з грантовою програмою "Власна справа", українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Цей грант доступний як для діючих підприємців, так і для тих, хто не має досвіду в бізнесі.

Для отримання гранту на суму понад 75 тис. грн обов'язковою умовою є створення 1-2 робочих місць, залежно від розміру гранту.

Молоді люди віком до 25 років можуть отримати грант до 150 тис. грн за умови реєстрації як ФОП, без вимоги створювати робочі місця.

Підприємці з Харкова та Харківської області мають можливість отримати грант до 300 тис. грн за створення 1 робочого місця або до 500 тис. грн за створення 2 робочих місць.

Нагадаємо, ще 28 українців віком до 25 років за результатами шостої хвилі 2025 року стали переможцями молодіжної грантової програми "Власна справа". Вони отримають 4 млн грн на старт свого бізнесу.