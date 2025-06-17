"Власна справа": уряд виділив ще 200 млн гривень на реалізацію бізнес-ідей українців

Ще більше українців отримали реальний шанс втілити свої підприємницькі мрії. Уряд в рамках держпрограми "Власна справа" виділив додаткові 200 мільйонів гривень на підтримку бізнесу. Кошти отримають переможці, які подавали заяви на отримання грантів, у період з 12 по 25 травня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

"Ця фінансова підтримка — не просто стартовий капітал. Це реальна можливість запустити власний бізнес, створити нові робочі місця та зробити свій вклад у зміцнення української економіки", — зазначили у службі зайнятості.

За результатами десятої хвилі програми 2025 року, 602 підприємці отримають мікрогранти на суму майже 157 мільйонів гривень. Це дозволить створити 959 нових робочих місць. До слова, дві третини отримувачів – жінки, а лідерами серед регіонів є Київщина (16%), Львівщина (9%), Харківщина (8%), Івано-Франківщина (7%) та Одещина (6%).

Серед переможців 10 хвилі програми 56% є учасниками бойових дій, 44% — члени сім’ї учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Переважна більшість — 63% грантоотримувача мають вищу освіту. 46% вже мають власний бізнес. Середній розмір гранту 478 тис. грн.

Гранти для всіх: від молоді до ветеранів

Програма "Власна справа" підтримує різні категорії українців:

молодіжні гранти: 40 українців віком 18-25 років отримають до 150 тисяч гривень на запуск власного бізнесу. Загалом з вересня 2024 року вже 360 молодих людей скористалися цією можливістю.

40 українців віком 18-25 років отримають до 150 тисяч гривень на запуск власного бізнесу. Загалом з вересня 2024 року вже 360 молодих людей скористалися цією можливістю. ветеранський напрямок: 87 переможців отримають майже 42 мільйони гривень, що створить 169 нових робочих місць. З квітня 2023 року понад 1800 ветеранів та членів їхніх сімей вже втілили свої бізнес-ідеї, створивши понад 3500 нових робочих місць.

Найпопулярніші сфери бізнесу

30% грантерів відкрили магазини та майстерні, 14% — виробляють товари, 15% — відкрили кафе або кав’ярні, ще 10% надають послуги.

Переможці найчастіше обирають такі напрямки:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт авто — 32%:

тимчасове розміщення й організація харчування — 16%;

переробна промисловість — 12%.

Загалом з 2022 року програма "Власна справа" надала 26 тисяч мікрогрантів, що призвело до створення або запланованого створення 48 тисяч нових робочих місць по всій Україні.

Нагадаємо, Міністерство економіки затвердило черговий перелік переможців програми “Гранти для переробних підприємств”. Цього разу 22 компанії та підприємці отримають загалом 108,9 мільйона гривень на модернізацію й розширення виробництва.