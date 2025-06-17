"Власна справа": правительство выделило еще 200 млн гривен на реализацию бизнес-идей украинцев

Еще больше украинцев получили реальный шанс воплотить свои предпринимательские мечты. Правительство в рамках госпрограммы "Власна справа" выделило дополнительные 200 миллионов гривен в поддержку бизнеса. Средства получат победители, подавшие заявления на получение грантов, в период с 12 по 25 мая 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

"Эта финансовая поддержка — не просто стартовый капитал. Это реальная возможность запустить собственный бизнес, создать новые рабочие места и внести свой вклад в укрепление украинской экономики", — отметили в службе занятости.

По результатам десятой волны программы 2025 года, 602 предпринимателя получат микрогранты на сумму почти 157 миллионов гривен. Это позволит создать 959 новых рабочих мест. К слову, две трети получателей – женщины, а лидерами среди регионов Киевщина (16%), Львовщина (9%), Харьковщина (8%), Ивано-Франковщина (7%) и Одесщина (6%).

Среди победителей 10 волн программы 56% являются участниками боевых действий, 44% — члены семьи участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны. Подавляющее большинство – 63% грантополучателя имеют высшее образование. 46% уже имеют свой бизнес. Средний размер гранта 478 тыс. грн.

Гранты для всех: от молодежи до ветеранов

Программа "Власна справа" поддерживает разные категории украинцев:

молодежные гранты: 40 украинцев 18-25 лет получат до 150 тысяч гривен на запуск собственного бизнеса. Всего с сентября 2024 уже 360 молодых людей воспользовались этой возможностью.

40 украинцев 18-25 лет получат до 150 тысяч гривен на запуск собственного бизнеса. Всего с сентября 2024 уже 360 молодых людей воспользовались этой возможностью. ветеранское направление: 87 победителей получат почти 42 миллиона гривен, что создаст 169 новых рабочих мест. С апреля 2023 более 1800 ветеранов и членов их семей уже воплотили свои бизнес-идеи, создав более 3500 новых рабочих мест.

Самые популярные сферы бизнеса

30% грантеров открыли магазины и мастерские, 14% – производят товары, 15% – открыли кафе или кофейни, еще 10% оказывают услуги.

Победители чаще всего выбирают следующие направления:

оптовая и розничная торговля, ремонт авто — 32%:

временное размещение и организация питания – 16%;

перерабатывающая промышленность – 12%.

Всего с 2022 года программа "Власна справа" предоставила 26 тысяч микрогрантов, что привело к созданию или планируемому созданию 48 тысяч новых рабочих мест по всей Украине.

Напомним, Министерство экономики утвердило очередной перечень победителей программы "Гранты для перерабатывающих предприятий". В этот раз 22 компании и предприниматели получат в общей сложности 108,9 миллиона гривен на модернизацию и расширение производства.