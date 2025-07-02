"Власна справа": за время действия грантовой госпрограммы создано и расширено 27 тысяч бизнесов

Благодаря государственной программе "Власна справа" выдано 27 тысяч грантов на начало или развитие собственного бизнеса. Общий объем предоставленной финансовой поддержки за это время составил более 6,5 млрд. грн. Средний размер одного микрогранта в Украине составляет около 241 тысячи гривен. Фактически создано – 40 тысяч новых рабочих мест.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Среди получателей микрогрантов 18% заявили о планах об открытии нового бизнеса, а 82% – о расширении действующего. Уже грантерами уплачено более 8 млрд грн. налогов.

"Благодаря таким инициативам предпринимательство в Украине является шансом для возобновления, развития, роста даже в самых сложных условиях. Именно поэтому это больше, чем программа, а целая экосистема поддержки, которую создает служба занятости", — отметила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Какой грант можно получить?

Претендентами на отмену гранта могут быть как физические лица, так и ФЛП и юридические лица.

Размер микрогранта:

от 50 тыс. грн и до 150 тыс. грн – при создании минимум 1 рабочего места и трудоустройства на него работника;

75 тыс. грн – при условии регистрации физическим лицом — предпринимателем;

до 250 тыс. гривен – при создании не менее 2 новых рабочих мест и трудоустройства на них работников;

получатели в возрасте от 18 до 25 лет имеют право на получение микрогранта в размере до 150 тысяч гривен.

В апреле 2025 года для открытия или развития собственного бизнеса на прифронтовых территориях — в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях максимальная сумма гранта увеличена вдвое — до 500 тыс. грн. С лета прошлого года такие условия действовали на Харьковщине.

Напомним, 1 июля определили новых победителей правительственной программы "Власна справа", подававших заявления на получение грантов, в период с 26 мая по 8 июня 2025 года. По результатам одиннадцатой волны программы, 482 предпринимателя получат микрогранты