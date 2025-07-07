Правительство предоставит до 16 млн грн перерабатывающим предприятиям на восстановление после обстрелов

Кабинет министров утвердил обновленные условия программы "Гранты для перерабатывающих предприятий". Теперь пострадавший от войны бизнес сможет получить до 16 млн грн на восстановление производственных мощностей, закупку и монтаж оборудования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Гранты для переработчиков

Кабмин 7 июля 2025 года утвердил обновленный порядок реализации программы "Гранты для перерабатывающих предприятий".

Основная новация — введение дополнительного направления поддержки бизнеса, понесшего потери вследствие вооруженной агрессии России. Перерабатывающие предприятия, имеющие документальное подтверждение повреждения или разрушения производственных мощностей, смогут получить до 16 млн грн на закупку, доставку и установку нового оборудования.

Программа предусматривает софинансирование: государство будет покрывать до 80% от стоимости проекта. В частности, чтобы получить максимальную сумму в 16 млн грн, предприятие должно обеспечить собственный взнос в 4 млн грн.

Участие в программе открыто для микро-, малых и средних предприятий, а также ФЛП, независимо от группы связанных лиц.

Обновленный порядок также позволяет повторное участие в программе для тех, кто ранее получал грант на развитие производства. В то же время, общая сумма поддержки в рамках программы не должна превышать 16 млн грн.

Заявители должны предоставить выписку из Единого реестра досудебных расследований и акт оценки убытков, подготовленный по методике Фонда госимущества и Минэкономики.

Средства можно направлять исключительно на новое оборудование как украинского, так и иностранного производства. В то же время, для компаний, выбирающих украинских производителей, предусмотрены отдельные условия поддержки.

Обязательными остаются и требования базовой грантовой программы:

создание не менее пяти новых рабочих мест;

возврат суммы гранта в форме налогов и ЕСВ за три года (не менее 20% — ЕСВ с новых рабочих мест).

По словам первого вицепремьера – министерки экономики Юлии Свириденко, это решение позволит не только восстановить разрушенные производственные мощности, но и создать новые рабочие места, запустить дополнительные производственные линии и усилить позиции украинских производителей в рамках инициативы "Сделано в Украине".

Также в программу добавлены следующие обновления:

Предприятия, выращивающие многолетние культуры и зарегистрированные в Государственном аграрном реестре могут получить грант на закупку оборудования для послеурожайной обработки агропродукции.

Грантовые средства теперь можно направить и на приобретение нематериальных активов – в частности, проведение исследований по запуску новой продукции в серийное производство (RnD).

Если проект состоит исключительно из оборудования украинского производства, подтверждаемого сертификатом страны происхождения, для него действуют условия софинансирования 30/70: 30% взнос участника и 70% гранта.

Подаваться на грант повторно могут предприятия, которые уже получали грант и выполнили все обязательства по предварительному договору (после утверждения Минэкономики акта о выполнении условий предыдущего гранта).

Подача заявок длится постоянно, волнами по две недели. Документы можно подать через платформу "Действие".

Условия грантовой программы предусматривают софинансирование 50/50 для большинства предприятий и 80/20 для производителей беспилотников, полиграфии и предприятий в регионах прифронтовых.

Процедура рассмотрения заявок на получение грантов для перерабатывающих предприятий:

Подача заявки. Предприниматель заполняет заявку на портале Действие и добавляет бизнес-план. Выбранное в заявке банковское учреждение автоматически получает проверочные документы. Оценка банком. Банк производит анализ: проверяет наличие налоговых задолженностей, изучает кредитную историю, оценивает бизнес-план, а также осуществляет выезд на предприятие для осмотра. Принятие решения. Окончательное решение о предоставлении гранта принимается Министерством экономики Украины и Государственной службой занятости Первоочередную поддержку получают инициативы из прифронтовых регионов. Финансирование. После подтверждения решения и внесения предпринимателем своей доли софинансирования государство предоставляет грантовые средства.

Ожидаемый срок получения средств – от 1 до 1,5 месяца после завершения соответствующей волны подачи заявок.

Напомним, благодаря государственной программе "Власна справа" выдано 27 тысяч грантов на начало или развитие собственного бизнеса. Общий объем предоставленной финансовой поддержки за это время составил более 6,5 млрд грн. Средний размер одного микрогранта в Украине составляет около 241 тысячи гривен. Фактически создано – 40 тыс. новых рабочих мест.