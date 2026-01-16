Мінекономіки та ПРООН затвердили план підтримки бізнес-об’єднань на 2025–2028 роки

Мінекономіки України спільно з Програмою розвитку ООН (ПРООН) затвердили спільний план дій на 2025–2028 роки в межах третьої фази проєкту "Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП)".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Проєкт, що реалізується за підтримки уряду Швейцарії, визначає пріоритети, ролі та механізми координації сторін для системної підтримки бізнес-об’єднань, розвитку державно-приватного діалогу та підвищення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу в Україні.

Третя фаза передбачає перехід від кризового реагування до масштабування перевірених рішень. Основні цілі — забезпечити сталість роботи бізнес-об’єднань як рушіїв регіонального розвитку, посилити їхню спроможність консолідувати, представляти інтереси ММСП та надавати якісні бізнес-сервіси.

Особлива увага приділяється інституційному зміцненню об’єднань, розвитку сервісів для членів, формуванню партнерств з органами влади, освітніми та міжнародними організаціями, а також інтеграції бізнес-об’єднань у єдину узгоджену екосистему.

За 10 років реалізації проєкту підтримано близько 100 бізнес-об’єднань по всій країні. Завдяки ним майже 25 тисяч ММСП отримали доступ до бізнес-послуг, навчальних програм, менторства та нових форматів членства. Підтримані ПРООН об’єднання впроваджують добровільні стандарти прозорості, беруть участь в адвокації реформ та сприяли ухваленню десятків законів і підзаконних актів, що покращують підприємницьке середовище.

Як приклад успішної співпраці називають розвиток мережі офісів "Зроблено в Україні", де підприємці отримують консультації та доступ до державних програм підтримки. Наразі ПРООН підтримала відкриття 13 із 100 запланованих офісів та розбудову спроможності всієї мережі.

Проєкт реалізується ПРООН у співпраці з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України за підтримки уряду Швейцарії через SECO.

Також сьогодні уряд запускає спеціальне вікно звернень для бізнесу з питань когенерації на онлайн-платформі "Пульс". Ініціатива має спростити комунікацію підприємців з державою та пришвидшити розвиток розподіленої генерації як одного з ключових елементів енергетичної стійкості країни.