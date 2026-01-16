Уряд відкрив єдине вікно звернень для бізнесу з питань когенерації

Уряд запускає спеціальне вікно звернень для бізнесу з питань когенерації на онлайн-платформі "Пульс". Ініціатива має спростити комунікацію підприємців з державою та пришвидшити розвиток розподіленої генерації як одного з ключових елементів енергетичної стійкості країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

У Кабінеті міністрів наголошують, що нарощування розподіленої генерації є одним із пріоритетних завдань, особливо в умовах воєнних ризиків для енергосистеми.

Держава продовжує надавати повне сприяння запуску генеруючих установок і реагує на запити бізнесу щодо проблем із підключенням та реалізацією проєктів.

Підприємці, які планують або вже встановлюють газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні та газопоршневі установки, а також системи зберігання енергії, можуть подати звернення у разі виникнення питань або труднощів. Для цього необхідно заповнити відповідну форму на платформі pulse.gov.ua.

Збір і опрацювання звернень здійснюватиме Міністерство економіки України.

Щоб скористатися єдиним вікном звернень щодо когенерації, підприємцям потрібно:

увійти до особистого кабінету на платформі "Пульс";

заповнити форму запиту;

у темі звернення додатково зазначити слово "Когенерація".

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.