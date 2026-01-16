Правительство открыло единое окно обращений для бизнеса по вопросам когенерации

Правительство запускает специальное окно обращений для бизнеса по когенерации на онлайн-платформе "Пульс". Инициатива должна упростить коммуникацию предпринимателей с государством и ускорить развитие распределенного поколения как одного из ключевых элементов энергетической устойчивости страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

В Кабинете министров отмечают, что наращивание распределенной генерации является одной из приоритетных задач, особенно в условиях военных рисков для энергосистемы.

Государство продолжает оказывать полное содействие в запуске генерирующих установок и реагирует на запросы бизнеса относительно проблем с подключением и реализацией проектов.

Предприниматели, которые планируют или уже устанавливают газовые и дизельные генераторы, когенерационные модули, газотурбинные и газопоршневые установки, а также системы хранения энергии могут подать обращение в случае возникновения вопросов или трудностей. Для этого необходимо заполнить форму на платформе pulse.gov.ua.

Сбор и обработка обращений будет осуществлять Министерство экономики Украины.

Чтобы воспользоваться единственным окном обращений по когенерации, предпринимателям нужно:

войти в личный кабинет на платформе "Пульс";

заполнить форму запроса;

в теме обращения дополнительно указать слово "Когенерация".

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.