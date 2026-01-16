- Категория
Выполнено одно условие из четырех: Украина готова к задержкам финансирования от МВФ, средств хватит на первый квартал
В четверг состоялась встреча главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой. В ходе встречи обсуждалось выполнение предварительных условий (prior actions) для запуска новой программы сотрудничества Украины с МВФ.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Пидласы.
Подласса подчеркнула, что правительство и парламент подготовились к возможным задержкам финансирования. По ее словам, на первый квартал 2026 года в стране достаточно международных средств для покрытия дефицита бюджета и обеспечения гарантированных государством выплат.
В то же время, она подчеркнула необходимость скорейшего утверждения программы сотрудничества на заседании совета директоров МВФ, что откроет путь к получению бюджетного финансирования от ЕС и МВФ.
Комитет Верховной Рады по бюджету выполнил одну из четырех prior actions — принятие Государственного бюджета на 2026 год. В целом с 2023 года комитет вел и обеспечил выполнение восьми ключевых маяков.
Наиболее проблемными для голосования остаются требования по отмене льгот на налогообложение посылок и обложение НДС физических лиц-предпринимателей.
В ходе переговоров были приведены аргументы в пользу ослабления этих требований до утверждения программы сотрудничества советом директоров, в частности, учитывая сложные условия ведения бизнеса из-за отсутствия света, отопления и постоянных обстрелов.
Напомним, утром 15 января глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев с необъявленным визитом для переговоров с руководством Украины.