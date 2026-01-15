Глава МВФ Кристалина Георгиева приехала в Украину – СМИ

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева утром 15 января прибыла в Киев с необъявленным визитом для проведения переговоров с руководством Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, осведомленных о ходе событий.

Во время пребывания в Украине Георгиева должна встретиться с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным, а также представителями украинского бизнеса.

Глава МВФ рассмотрит прогресс Украины в реализации ряда мер, в частности, принятия бюджета на 2026 год, принятия мер по увеличению внутренних доходов путем расширения налоговой базы и обеспечения масштабного внешнего финансирования от доноров.

В Reuters напомнили, что у Георгиева родственные связи с Украиной: ее брат женат на украинке и находился в Харькове в начале полномасштабного вторжения России.

Детали визита не разглашались по соображениям безопасности. Последний раз глава МВФ посещала Киев в феврале 2023 года, примерно через год после начала широкомасштабного вторжения.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

Официально утвердить программу должен еще Исполнительный совет МВФ после того, как Киев выполнит предварительные условия.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Ранее сообщалось, что украинское правительство готовит ряд налоговых изменений, включая введение НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 миллиона гривен (24 тысячи долларов). Этой лазейкой активно пользуются крупные компании и сети ресторанов для уменьшения налоговых выплат.

Украинское правительство также взяло обязательства: