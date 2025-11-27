Правительство планирует НДС для ФЛП с доходом более 1 млн грн и налоги на все импортные посылки – Bloomberg

Украинское правительство готовит ряд налоговых изменений, включая введение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен (24 тысячи долларов). Этой лазейкой активно пользуются крупные компании и сети ресторанов для уменьшения налоговых выплат.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет Вloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Кроме того, Кабмин планирует упразднить льготы для посылок, заказанных из-за границы. Посылки стоимостью до 150 евро освобождены от импортных пошлин.

Эти меры являются частью предварительных условий для получения новой программы МВФ. В среду, 26 ноября, Международный валютный фонд объявил о соглашении на уровне персонала по четырехлетней программе объемом около 8 миллиардов долларов. Совет директоров одобрит программу после того, как Украина введет необходимые фискальные меры.

По информации источников, знакомых с соглашением, предыдущие действия включают в себя отмену нескольких налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств. Украина обязалась усилить борьбу с уклонением от налогов и расширить налоговую базу.

Для одобрения совета директоров МВФ украинские законодатели должны утвердить сбалансированный бюджет на следующий год. Киев оказался под возрастающим давлением по выполнению требований фонда после ряда проблем в этом году, включая потери на фронте, крупный коррупционный скандал и усилия США, направленные на борьбу с коррупцией.

Министерство финансов Украины заявило о необходимости "ужесточения политики, поддерживающей фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность", а также поддержку экономического восстановления на пути к послевоенному восстановлению и европейской интеграции.

Доля соглашения также зависит от решения Европейского Союза о продолжении плана использования заблокированных активов центрального банка России, ожидаемого в следующем месяце.

Чего потребует МВФ от Украины

Как сообщили в МВФ, кроме реализации стратегии реструктуризации долга для восстановления его устойчивости, власти обязались ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и расширению налоговой базы.

Фонд отмечает, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на новые российские атаки по энергетической инфраструктуре, но риски остаются очень высокими.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Одним из ключевых условий программы станет принятие реалистического бюджета-2026 и масштабные реформы в области доходов

МВФ также требует избегать неэффективных расходов, не допускать новых налоговых льгот, усилить меры по увеличению внутренних доходов, привлекать внешнее финансирование на условиях, близких к грантовым, чтобы не увеличивать долговое давление.

Украинское правительство также взяло обязательства:

активизировать борьбу с уклонением от уплаты налогов;

расширить налоговую базу, в том числе обложить доходы с цифровых платформ (так называемый " налог на OLX ");

закрыть таможенные "серые" схемы для импорта потребительских товаров;

отменить исключения из НДС-регистрации;

повысить конкуренцию в госзакупках;

устранить пробелы в трудовом законодательстве для уменьшения теневой занятости.

Нацбанк, согласно договоренностям, продолжит политику сдерживания инфляции и постепенное расширение гибкости валютного курса.

Отдельно МВФ отметил необходимость защитить независимость антикоррупционных институций и реформировать налоговую и таможенную службу .