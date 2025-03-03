Налогообложение посылок из-за границы: сколько денег получил бюджет за четыре года

По данным Государственной таможенной службы, 272,375 млн посылок ввезли в Украину с 2020 года.Из них только на 0,75% насчитали ввозную пошлину. В среднем, на 1 отправку ввозная пошлина в 2024 году составила где-то 8 евро.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что из более 272 млн посылок больше всего поступило в 2024 году — 75 млн. Это в 1,3 раза больше, чем до полномасштабной войны. За год отправлений увеличилось в 1,6 раза.

Сколько получил госбюджет

По данным аналитиков, более чем на 2 млн посылок была наложена пошлина с 2020 по 2024 год — 0,75% от общего количества. Благодаря пошлинам в госбюджет поступило 668 млн грн налогов за это время.

Как отмечают в "Опендатаботе", более 185 млн грн поступило в госбюджет в 2024 году, что на 15% больше, чем в 2023 году. Но если перечислить эту сумму по среднегодовому курсу евро, поступления в бюджет за год выросли всего на 5%. По сравнению с 2021 пошлиной поступило аж на 41% больше, но колебания курса свели разницу до 2,5%.

Сообщается, что в среднем в прошлом году доплата на 1 посылку составила 351 грн (примерно 8 евро). В настоящее время приобретенный на иностранных маркетплейсах товар стоимостью до 150 евро попадает в Украину без НДС (20% от цены) и пошлины (около 10%).

Налогообложение посылок

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Данило Гетманцев подал на регистрацию два законопроекта о налогообложении налогом на добавленную стоимость (НДС) и пошлиной почтовых отправлений в Украину с иностранных маркетплейсов.

Они предполагают отмену текущего лимита в 150 евро на безналоговые посылки и налогообложение международных посылок НДС 20%. Исключение составляет лишь отправка до 45 евро между обычными людьми.

По оценкам экспертов, отмена безналогового лимита приведет к сокращению количества международных отправлений в четыре раза, при этом таможне придется проверять все 100% посылок.

"Особенно нерациональным это выглядит в случае с дешевыми товарами из иностранных маркетплейсов стоимостью 2-3 доллара, где ожидаемый НДС будет меньше стоимости часа работы привлеченных работников таможни и логистических компаний для их оформления. Это не только не компенсирует рост административных расходов, но и приведет к падению доходов логистических компаний, обеспечивающих прозрачный импорт", — комментирует Марта Янкив, маркетинг-директор группы компаний Meest.

Она напомнила, что подобная система Import One Stop Shop в ЕС внедрялась около 5 лет. Сначала была создана необходимая инфраструктура, налажены все процессы, и только после этого начали менять правила налогообложения. Весь процесс проходил в условиях стабильной экономики и мирного времени. В случае страны в разгар войны попытка реализовать столь масштабные изменения за несколько месяцев, без должной подготовки и в условиях войны, выглядит преждевременной, считает Янков.

Опасения почтовых операторов частично оправданы — но только в рамках законопроекта, предложенного осенью Минфином, когда предлагалось просто убрать льготу и перевести НДС на получателей, отмечает Олег Гетьман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, специалист по экономической и налоговой политике.

В то же время новые депутатские законопроекты в комбинации с перезагрузкой таможни международными экспертами, введением четких и понятных показателей эффективности работы таможенной и налоговой служб помогут свести на нет серые схемы ввоза товаров в страну и поддержать украинского производителя.

"Необходимость законодательных изменений связана с увеличением в разы ввоза в Украину китайских товаров без уплаты налогов, что лишает конкурентоспособности и вытесняет с рынка украинских производителей аналогичных товаров. Ежегодно количество не облагаемых налогом посылок растет примерно на 40% — уже в текущем году введение НДС пополнило 1 млрд. долларов.

Совладелец "Новой Почты" Владимир Поперешнюк отмечает, что проблема увеличения налогов на дешевые товары в том, что поднятие налогов увеличит цены, уменьшит покупательную способность и замедлит экономическое развитие. По его мнению, в случае внедрения налога на дешевые посылки произойдет коллапс на таможне, а расходы на обработку таможенных процедур будут больше, чем сами таможенные пошлины.