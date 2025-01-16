В Украине планируют ввести налоги на все посылки из-за границы: что говорят в "Новой почте" и "Укрпочте"

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Данило Гетманцев подал на регистрацию два законопроекта о налогообложении налогом на добавленную стоимость ( НДС ) и пошлиной почтовых отправлений в Украину с иностранных маркетплейсов.

Об этом Гетманце сообщил в Telegram.

"По требованию бизнеса — АСС, ЭВА, ФРУ, АПИТА, УРБ, RAU, ТПП Украины — подал на регистрацию законопроекты о налогообложении импорта посылок. Тексты проектов о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы полностью разработаны соответствующими бизнес-ассоциациями", — подчеркнул нардеп.

Налоги на все посылки из-за границы, независимо от их стоимости

Как заметил Гетманцев, законопроектами предлагается определить, что:

граждане могут получать без обложения НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;

товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат налогообложению НДС независимо от их стоимости. При этом ввозная пошлина с таких товаров будет справляться только в случае если их стоимость превышает 150 евро.

Гетманцев добавил, что для облегчения администрирования НДС и ускорения оформления посылок на таможне предлагается:

ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходили поставки такого товара;

ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, существующей в странах ЕС. При этом существующие сейчас формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.

"Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур", — убежден Гетманцев.

Что говорят в "Укрпочте"

Новую законодательную инициативу уже успел прокомментировать недавно объявивший о начале стратегического партнерства с известным китайским маркетплейсом Temu генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Отметим, что "Укрпочта" является лидером рынка экспортных посылок и доставляет более 60% отправлений из Китая.

"Что я по этому поводу думаю? Пока я ничего не думаю, пока не увижу подробный текст документа, а также услышу как мы планируем надавить на все маркетплейсы, чтобы они срочно научились брать украинский НДС. Я всегда за креативные, высокотехнологичные мероприятия. Поэтому пока наша позиция, как "Укрпочты", так и у меня лично, как руководителя рабочей группе по реформе таможни — "no comments", но чисто интуитивно, есть впечатление, что искать значительные объемы серого импорта нужно в другом городе", – подчеркнул Смелянский.

"Новая почта" предупреждает о рисках

Как отметил совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк, принятие этих законопроектов не только замедлит и уменьшит поток дешевых товаров, но и не принесет никакой пользы для бюджета, ведь расходы на таможенные процессы превысят доходы от них.

"Мешать людям обмениваться дешевыми товарами - это значит мешать им доставать себя из бедности. Чем дешевле людям обходится ввоз иностранных товаров, тем больше собственных проблем они разрешат в наши и без того нелегкие времена", - подчеркнул он.

По его мнению, не удастся избежать и роста цен и ослабления покупательной способности миллионов.

Поперешнюк добавил, что огромное количество составляющих дронов, РЭБов, РЭРов и других средств для защитников также попадает именно в предел до 150 евро, поэтому это станет еще и ударом по обороноспособности страны.

Напомним, в июле 2024 года правительство направило в Верховную Раду ресурсный законопроект №11416, предусматривавший снижение порога налогообложения международных посылок со 150 евро до 45 евро. Однако этот пункт был исключен из-за сомнений в возможности его практической реализации.

Министерство финансов также планировало ввести налог на посылки стоимостью до 150 евро, поскольку это будет способствовать борьбе с теневыми схемами ввоза товаров. Однако затем этот пункт был исключен из законопроекта. Одной из причин было сомнение в возможности реализовать эту норму на практике. Также категорически против законопроекта выступил крупнейший логистический оператор Украины – "Новая почта" .

Отмена льготы по налогообложению международных посылок стоимостью до 150 евро могла принести в государственный бюджет Украины около 11,8 млрд грн в 2024 году. Эта оценка приведена в исследовании Института социально-экономической трансформации (ИСЭТ).