Способствует борьбе с теневыми схемами: Минфин планирует облагать посылки стоимостью до 150 евро

Министерство финансов планирует ввести налог на посылки стоимостью до 150 евро, поскольку это будет способствовать борьбе с теневыми схемами ввоза товаров.

Об этом рассказал Министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

Министр отметил, что значительная часть интернет-торговли и электронной коммерции в Украине функционирует вне правового поля. Под маской не облагаемого налогом лимита в 150 евро в страну завозят разнообразные товары.

"Это проблема, которая выходит за пределы простого уклонения от уплаты незначительных налогов при импорте. Стоит только рассмотреть, как работает интернет-торговля: какие формы регистрации выбирают бизнесы, сколько они платят налогов, и платят ли вообще импортный НДС", – пояснил Марченко.

По его словам, многие продавцы пользуются упрощенной системой налогообложения, уплачивая только 5% единого налога, даже имея обороты в сотни миллионов гривен. Кроме того, распространена практика декларирования товаров стоимостью до 150 евро (даже если реальная стоимость в несколько раз выше), чтобы избежать налогообложения.

"Но у нас, как правило, даже если импортная продукция стоит 300 евро, то декларируется 150 евро, чтобы вообще не платить налоги. Я уже не говорю о том, что таким образом разбивают целые партии товаров. Это та лазейка, которую мы считаем за нужно закрыть", — сказал он.

В Украину было ввезено 51,5 млн посылок

По данным 2023 года, в Украину было ввезено 51,5 млн. единиц международных посылок без уплаты налогов. В среднем это две посылки на каждого гражданина.

"В среднем, значит, каждый украинец получил две посылки в год. Думаю, 10,2 млн пенсионеров были бы очень удивлены, узнав, сколько посылок из-за границы они "завезли", — сказал министр.

Он добавил, что никто не знает, сколько реально товаров находится внутри каждой из 51,5 млн посылок.

"Задайтесь вопросом, почему в Украине цена тех же iPhone иногда ниже, чем в странах, где они производятся? Потому что с этих товаров не уплачены налоги", — подчеркнул Марченко.

Он также отметил, что понимает непопулярность этого мероприятия, но подчеркнул, что аргументы в пользу уменьшения необлагаемого налогом лимита достаточно обоснованными.

Пакет повышения налогов

Кабинет Министров Украины рассматривает законопроект, предусматривающий существенные изменения в налоговой системе страны. Целью этих изменений является увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет на 140 млрд. грн. Законопроект предлагает повысить ставку военного сбора до 5% доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса.

Предусмотрено введение военного сбора для юридических лиц в размере 1% дохода от любой деятельности.

Физические лица-предприниматели также будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 5% от расчета двух минимальных заработных плат в месяц или 1% от дохода в зависимости от группы единого налога.

Законопроект также предусматривает введение военного сбора в размере 5% на банковские металлы, 30% на ювелирные изделия из золота, платины и драгоценных камней, 15% на новые легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, и 5% от дохода с продажи одного объекта недвижимости в течение года для физических лиц

Diia.City United, ТПП и АСС также призывают правительство отказаться от повышения налогов

Союз Diia.City United также выступил против повышения налогов по обороту компаний и доходов физических лиц, предусмотренному проектом Закона №11416 об особенностях налогообложения в период военного положения.

Diia.City United предупреждает, что эти изменения могут повлечь за собой увеличение теневой экономики, повысить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков и негативно повлиять на бизнес-климат и инвестиции в Украине.

Также против законопроекта №11416 Также выступила Американская торговая палата в Украине (ACC). По их мнению, этот законопроект увеличит налоговую нагрузку на налогоплательщиков и будет способствовать развитию теневой экономики, что отмечено в пресс-релизе АСС.

Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) тоже призывает правительство отказаться от законопроекта №11416, вносящего изменения в налоговое законодательство. Эксперты ТПП утверждают, что этот проект создает угрозу стабильной работе предпринимателей и экономики страны.