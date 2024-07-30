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Способствует борьбе с теневыми схемами: Минфин планирует облагать посылки стоимостью до 150 евро

Способствует борьбе с теневыми схемами: Минфин планирует облагать посылки стоимостью до 150 евро
Минфин планирует облагать посылки стоимостью до 150 евро

Министерство финансов планирует ввести налог на посылки стоимостью до 150 евро, поскольку это будет способствовать борьбе с теневыми схемами ввоза товаров.

Об этом рассказал Министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

Министр отметил, что значительная часть интернет-торговли и электронной коммерции в Украине функционирует вне правового поля. Под маской не облагаемого налогом лимита в 150 евро в страну завозят разнообразные товары.

"Это проблема, которая выходит за пределы простого уклонения от уплаты незначительных налогов при импорте. Стоит только рассмотреть, как работает интернет-торговля: какие формы регистрации выбирают бизнесы, сколько они платят налогов, и платят ли вообще импортный НДС", – пояснил Марченко.

По его словам, многие продавцы пользуются упрощенной системой налогообложения, уплачивая только 5% единого налога, даже имея обороты в сотни миллионов гривен. Кроме того, распространена практика декларирования товаров стоимостью до 150 евро (даже если реальная стоимость в несколько раз выше), чтобы избежать налогообложения.

"Но у нас, как правило, даже если импортная продукция стоит 300 евро, то декларируется 150 евро, чтобы вообще не платить налоги. Я уже не говорю о том, что таким образом разбивают целые партии товаров. Это та лазейка, которую мы считаем за нужно закрыть", — сказал он.

В Украину было ввезено 51,5 млн посылок

По данным 2023 года, в Украину было ввезено 51,5 млн. единиц международных посылок без уплаты налогов. В среднем это две посылки на каждого гражданина.

"В среднем, значит, каждый украинец получил две посылки в год. Думаю, 10,2 млн пенсионеров были бы очень удивлены, узнав, сколько посылок из-за границы они "завезли", — сказал министр.

Он добавил, что никто не знает, сколько реально товаров находится внутри каждой из 51,5 млн посылок.

"Задайтесь вопросом, почему в Украине цена тех же iPhone иногда ниже, чем в странах, где они производятся? Потому что с этих товаров не уплачены налоги", — подчеркнул Марченко.

Он также отметил, что понимает непопулярность этого мероприятия, но подчеркнул, что аргументы в пользу уменьшения необлагаемого налогом лимита достаточно обоснованными.

Пакет повышения налогов

Кабинет Министров Украины рассматривает законопроект, предусматривающий существенные изменения в налоговой системе страны. Целью этих изменений является увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет на 140 млрд. грн. Законопроект предлагает повысить ставку военного сбора до 5% доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса.

Предусмотрено введение военного сбора для юридических лиц в размере 1% дохода от любой деятельности.

Физические лица-предприниматели также будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 5% от расчета двух минимальных заработных плат в месяц или 1% от дохода в зависимости от группы единого налога.

Законопроект также предусматривает введение военного сбора в размере 5% на банковские металлы, 30% на ювелирные изделия из золота, платины и драгоценных камней, 15% на новые легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, и 5% от дохода с продажи одного объекта недвижимости в течение года для физических лиц

Diia.City United, ТПП и АСС также призывают правительство отказаться от повышения налогов

Союз Diia.City United также выступил против повышения налогов   по обороту компаний и доходов физических лиц, предусмотренному проектом Закона №11416 об особенностях налогообложения в период военного положения.

Diia.City United предупреждает, что эти изменения могут повлечь за собой увеличение теневой экономики, повысить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков и негативно повлиять на бизнес-климат и инвестиции в Украине.

Также против законопроекта №11416 Также выступила Американская торговая палата в Украине (ACC). По их мнению, этот законопроект увеличит налоговую нагрузку на налогоплательщиков и будет способствовать развитию теневой экономики, что отмечено в пресс-релизе АСС.

Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) тоже призывает правительство отказаться от законопроекта №11416, вносящего изменения в налоговое законодательство. Эксперты ТПП утверждают, что этот проект создает угрозу стабильной работе предпринимателей и экономики страны.

Автор:
Татьяна Гойденко