Торгово-промышленная палата призывает правительство отказаться от повышения налогов из-за угрозы для бизнеса

Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) призывает правительство отказаться от законопроекта №11416, вносящего изменения в налоговое законодательство. Эксперты ТПП утверждают, что этот проект создает угрозу стабильной работе предпринимателей и экономики страны.

Об этом говорится в сообщении ТПП.

Законопроект, предусматривающий внедрение новых налогов и усиление фискального давления, может привести к росту теневой экономики и дополнительным финансовым нагрузкам на бизнес. ТПП отмечает, что в условиях российской агрессии, разрушения инфраструктуры и оттока кадров дополнительное фискальное давление сделает невозможным экономическую стабильность.

"Украинский предприниматель уже платит за войну непомерную цену, как каждый в Украине. Призываем направить усилия правительства на максимальное привлечение международной помощи, грантов и замороженных российских активов для поддержки украинского бюджета", — подчеркнули в ТПП.

ТПП также предложила альтернативные решения, такие как повышение ставки НДС на 4-5%, которое менее вредно для экономики и не нуждается в дополнительных административных действиях.

НДС оказывается более эффективным инструментом

Там подчеркивают, что НДС оказывается более эффективным инструментом по сравнению с другими предложенными налогами. Его влияние на экономику менее разрушительно, хотя и приведет к незначительному повышению цен (до 5%) на товары и услуги.

Внедрение изменений в НДС не требует сложных административных процедур, что позволит быстро увеличить поступление в бюджет. Анализ налогового разрыва показывает, что НДС уплачивается на уровне 93% от теоретически рассчитанного, демонстрируя низкую упругость. Это делает прогнозирование поступлений от НДС более надежным по сравнению с новым собранием, предложенным КМУ.

Другие предложения включают в себя повышение эффективности работы контролирующих органов, разрушение схем уклонения от налогообложения и сокращение второстепенных расходов бюджета.

Также ТПП отмечает необходимость внедрения системных изменений для дополнительных поступлений в бюджет следующего года, в частности, институциональных реформ в Таможенной и Налоговой службах, улучшение администрирования налога на недвижимое имущество и автоматизации налоговых процессов.

Соучредитель Монобанка Олег Гороховский сообщил, что уже планируется специальное заседание Совета по вопросам предпринимательства в условиях военного положения, где будут обсуждаться вопросы, связанные с законопроектом 11416. Он отметил, что диалог между предпринимателями и государством крайне важен для совместного поиска решений, которые помогут нашей экономике стать сильнее в условиях войны.

"Мы рады, что нас слышат и что мы можем донести видение предпринимателей до руководства государства. Надо четко понимать, что у нас общая цель – нам нужно сохранить экономику, которая должна обеспечить возможность страны воевать". – написал он

Diia.City United и АСС также призывают правительство отказаться от повышения налогов

Союз Diia.City United также выдвинул против повышения налогов с оборота компаний и доходов физических лиц, предусмотренных проектом Закона №11416 об особенностях налогообложения в период военного положения.

Diia.City United предупреждает, что эти изменения могут повлечь за собой увеличение теневой экономики, повысить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков и негативно повлиять на бизнес-климат и инвестиции в Украине.

Союз призывает правительство и правоохранительные органы активизировать усилия по детенизации экономики и борьбе с теневой экономикой, сосредоточив внимание на совершенствовании администрации налогов и таможенных пошлин, реформировании соответствующих служб, борьбе с теневыми секторами подакцизной продукции и сокращении расходов бюджета через цифровизацию услуг.

Также против законопроекта №11416 выступила Американская торговая палата в Украине (ACC). По их мнению, этот законопроект увеличит налоговую нагрузку на налогоплательщиков и будет способствовать развитию теневой экономики, что отмечено в пресс-релизе АСС.

Особую обеспокоенность у палаты вызвал предложенный налог на прибыль в размере 1%, который будет применяться к доходам предприятий. ACC считает этот налог опасным прецедентом, поскольку он фактически является новым налогом с продаж, дублирующим существующую систему налогообложения НДС.

Пакет повышения налогов

Кабинет Министров Украины рассматривает законопроект, предусматривающий существенные изменения в налоговой системе страны. Целью этих изменений является увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет на 140 млрд. грн. Законопроект предлагает повысить ставку военного сбора до 5% доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса.

Предусмотрено введение военного сбора для юридических лиц в размере 1% дохода от любой деятельности.

Физические лица-предприниматели также будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 5% от расчета двух минимальных заработных плат в месяц или 1% от дохода в зависимости от группы единого налога.

Законопроект также предусматривает введение военного сбора в размере 5% на банковские металлы, 30% на ювелирные изделия из золота, платины и драгоценных камней, 15% на новые легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, и 5% от дохода с продажи одного объекта недвижимости в течение года для физических лиц