Моя безбарьерность Моя безбарьерность
Є сенс допомагати Є сенс допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Бизнес
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Diia.City United призывает правительство отказаться от повышения налогов

Diia.City United призывает правительство отказаться от повышения налогов
Фото: Depositphotos

Союз Diia.City United выступил против повышения налогов с оборота компаний и доходов физических лиц, предусмотренных проектом Закона №11416 об особенностях налогообложения в период военного положения. Об этом говорится в прессрелизе союза.

"Diia.City United выступает против необоснованного повышения налогов с оборота (дохода) компаний и доходов физлиц и призывает правительство обработать другие источники поступлений в бюджет", — говорится в заявлении союза.

Diia.City United предупреждает, что эти изменения могут повлечь за собой увеличение теневой экономики, повысить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков и негативно повлиять на бизнес-климат и инвестиции в Украине.

Союз призывает правительство и правоохранительные органы активизировать усилия по детенизации экономики и борьбе с теневой экономикой, сосредоточив внимание на совершенствовании администрации налогов и таможенных пошлин, реформировании соответствующих служб, борьбе с теневыми секторами подакцизной продукции и сокращении расходов бюджета через цифровизацию услуг.

В то же время Diia.City United напоминает, что государство гарантировало стабильность налогового режима для участников Действие.City в течение 25 лет, и повышение налогов противоречит этим обязательствам. Изменение налогов для резидентов Действие и их сотрудников нарушит обещания государства по сохранению особенностей налогообложения и защиты прав участников специального правового режима.

сожалению, предлагаемые изменения не обсуждались с бизнес-ассоциациями и соответственно не учитывают позицию бизнеса. Поэтому призываем Парламент и Правительство при поддержке МВФ, Европейского Союза и стран-членов G7 обеспечить немедленные усилия по детенизации экономики и борьбе с нечестными налогоплательщиками, сокращению расходов государственного бюджета и внедрению взвешенной и справедливой налоговой политики”, — добавили в союзе.

Ранее против повышения налогов высказался соучредитель Мonobank Олег Гороховский.

"Сейчас слушай... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", — написал Гороховский в своем Telegram-канале .

Также против законопроекта №11416 выступила Американская торговая палата в Украине (ACC). По их мнению, этот законопроект увеличит налоговую нагрузку на налогоплательщиков и будет способствовать развитию теневой экономики, что отмечено в пресс-релизе АСС.

Особую обеспокоенность у палаты вызвал предложенный налог на прибыль в размере 1%, который будет применяться к доходам предприятий. ACC считает этот налог опасным прецедентом, поскольку он фактически является новым налогом с продаж, дублирующим существующую систему налогообложения НДС.

Правительство готовит пакет повышения налогов

Кабинет Министров Украины рассматривает законопроект, предусматривающий существенные изменения в налоговой системе страны . Целью этих изменений является увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет на 140 млрд. грн. Законопроект предлагает повысить ставку военного сбора до 5% доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса. Предусмотрено введение военного сбора для юридических лиц в размере 1% дохода от любой деятельности.

Физические лица-предприниматели также будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 5% от расчета двух минимальных заработных плат в месяц или 1% от дохода в зависимости от группы единого налога.

Законопроект также предусматривает введение военного сбора в размере 5% на банковские металлы, 30% на ювелирные изделия из золота, платины и драгоценных камней, 15% на новые легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, и 5% от дохода с продажи одного объекта недвижимости в течение года для физических лиц

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Екатерина Краснодомская