Diia.City United призывает правительство отказаться от повышения налогов

Союз Diia.City United выступил против повышения налогов с оборота компаний и доходов физических лиц, предусмотренных проектом Закона №11416 об особенностях налогообложения в период военного положения. Об этом говорится в прессрелизе союза.

"Diia.City United выступает против необоснованного повышения налогов с оборота (дохода) компаний и доходов физлиц и призывает правительство обработать другие источники поступлений в бюджет", — говорится в заявлении союза.

Diia.City United предупреждает, что эти изменения могут повлечь за собой увеличение теневой экономики, повысить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков и негативно повлиять на бизнес-климат и инвестиции в Украине.

Союз призывает правительство и правоохранительные органы активизировать усилия по детенизации экономики и борьбе с теневой экономикой, сосредоточив внимание на совершенствовании администрации налогов и таможенных пошлин, реформировании соответствующих служб, борьбе с теневыми секторами подакцизной продукции и сокращении расходов бюджета через цифровизацию услуг.

В то же время Diia.City United напоминает, что государство гарантировало стабильность налогового режима для участников Действие.City в течение 25 лет, и повышение налогов противоречит этим обязательствам. Изменение налогов для резидентов Действие и их сотрудников нарушит обещания государства по сохранению особенностей налогообложения и защиты прав участников специального правового режима.

"К сожалению, предлагаемые изменения не обсуждались с бизнес-ассоциациями и соответственно не учитывают позицию бизнеса. Поэтому призываем Парламент и Правительство при поддержке МВФ, Европейского Союза и стран-членов G7 обеспечить немедленные усилия по детенизации экономики и борьбе с нечестными налогоплательщиками, сокращению расходов государственного бюджета и внедрению взвешенной и справедливой налоговой политики”, — добавили в союзе.

Ранее против повышения налогов высказался соучредитель Мonobank Олег Гороховский.

"Сейчас слушай... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", — написал Гороховский в своем Telegram-канале .

Также против законопроекта №11416 выступила Американская торговая палата в Украине (ACC). По их мнению, этот законопроект увеличит налоговую нагрузку на налогоплательщиков и будет способствовать развитию теневой экономики, что отмечено в пресс-релизе АСС.

Особую обеспокоенность у палаты вызвал предложенный налог на прибыль в размере 1%, который будет применяться к доходам предприятий. ACC считает этот налог опасным прецедентом, поскольку он фактически является новым налогом с продаж, дублирующим существующую систему налогообложения НДС.

Правительство готовит пакет повышения налогов

Кабинет Министров Украины рассматривает законопроект, предусматривающий существенные изменения в налоговой системе страны . Целью этих изменений является увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет на 140 млрд. грн. Законопроект предлагает повысить ставку военного сбора до 5% доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса. Предусмотрено введение военного сбора для юридических лиц в размере 1% дохода от любой деятельности.

Физические лица-предприниматели также будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 5% от расчета двух минимальных заработных плат в месяц или 1% от дохода в зависимости от группы единого налога.

Законопроект также предусматривает введение военного сбора в размере 5% на банковские металлы, 30% на ювелирные изделия из золота, платины и драгоценных камней, 15% на новые легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, и 5% от дохода с продажи одного объекта недвижимости в течение года для физических лиц

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