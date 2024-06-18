За неуплаченные налоги от нелегальных сигарет можно было купить тридцать истребителей F-16 — АСС

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Теневая торговля табачными изделиями привела к потерям бюджета в размере 42,5 млрд грн (свыше 1 млрд долл. США) в 2022/23 годах, говорится в сообщении Американской торговой палаты в Украине (АСС).

"Потери Государственного бюджета от нелегальных рынков в разных секторах экономики огромны. Только теневая торговля табачными изделиями привела к потерям бюджета в размере 42,5 млрд грн (свыше 1 млрд долл. США) в 2022/23 годах. На эти средства можно было бы приобрести тридцать истребителей F-16, критически необходимые для защиты неба над Украиной", - отмечают в АСС.

По данным ассоциации, ликвидация теневых рынков обеспечит равные правила игры для бизнеса в Украине и повысит инвестиционную привлекательность.

"Чтобы финансировать борьбу за победу, Россия должна заплатить, а теневая экономика должна быть ликвидирована", – говорится в сообщении.

Как отмечалось со ссылкой на исследование "Кантар Украина", по состоянию на первый квартал 2024 года общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине хоть и снизился до 19,1% (против 25,7% в конце 2023 года), но все же остается чрезвычайно высоким.. Годовые потери бюджета оцениваются в 24 млрд грн. Объем теневого рынка сигарет в Украине составляет 7 млрд штук.

Большая часть табачной продукции (57%), маркированная отметкой Duty Free или предназначенная для экспорта, и нелегально продающаяся в Украине, имеет надпись о том, что производителем является Винниковская табачная фабрика. Почти половина этой группы нелегальной продукции – сигареты Сompliment с маркировкой Duty Free (45%).

Сокращение теневого рынка сигарет может быть связано с усилением контроля со стороны государства за реализацией нелегальной продукции.

В середине мая детективы БЭБ провели 24 одновременных обыска на производствах и складских помещениях четырех производителей сигарет, которые подозреваются в незаконном изготовлении табачной продукции и их дальнейшей реализации в Украине и странах ЕС. Среди них – на Винниковской табачной фабрике.

В ходе обысков детективы обнаружили производственные линии и более 1 млн пачек сигарет "Compliment", "Marshal", "URTA", "BRUT", "BL", "Marvel" и т.п. без марок акцизного налога.

Фото: ua.depositphotos.com