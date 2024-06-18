За несплачені податки від нелегальних сигарет можна було б придбати тридцять винищувачів F-16 — АСС

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Тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд грн (понад 1 млрд. дол. США) у 2022/23 роках, йдеться у повідомленні Американської торговельної палати в Україні (АСС).

"Втрати Державного бюджету від нелегальних ринків у різних секторах економіки є величезними. Лише тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд грн (понад 1 млрд дол. США) у 2022/23 роках. На ці кошти можна було б придбати тридцять винищувачів F-16, критично необхідних для захисту неба над Україною", - зазначають в АСС.

За даними асоціації, ліквідація тіньових ринків забезпечить рівні правила гри для бізнесу в Україні та підвищить інвестиційну привабливість.

"Щоб фінансувати боротьбу за перемогу, Росія повинна заплатити, а тіньова економіка має бути ліквідована", - йдеться у повідомленні.

Як зазначалося з посиланням на дослідження "Кантар Україна", станом на перший квартал 2024 загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні хоч і знизився до 19,1% (проти 25,7% наприкінці 2023 року), але все ж залишається надзвичайно високим. Річні втрати бюджету оцінюються в 24 млрд грн.Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становить 7 млрд штук.

Більша частина тютюнової продукції (57%), що маркована позначкою Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні, має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика. Майже половина цієї групи нелегальної продукції – сигарети Сompliment з маркуванням Duty Free (45%).

Скорочення тіньового ринку сигарет може бути пов’язано з посиленням контролю з боку держави за реалізацією нелегальної продукції.

В середині травня детективи БЕБ провели 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції та їх подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС. Серед них – на Винниківській тютюновій фабриці.

Під час обшуків детективи виявили виробничі лінії та понад 1 млн пачок сигарет "Compliment", "Marshal", "URTA", "BRUT", "BL", "Marvel" тощо без марок акцизного податку.

Фото: ua.depositphotos.com