Сприятиме боротьбі з тіньовими схемами: Мінфін планує оподатковувати посилки вартістю до 150 євро

Міністерство фінансів планує запровадити податок на посилки вартістю до 150 євро, оскільки це сприятиме боротьбі з тіньовими схемами ввезення товарів.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Міністр зауважив, що значна частина інтернет-торгівлі та електронної комерції в Україні функціонує поза правовим полем. Під маскою неоподатковуваного ліміту в 150 євро в країну завозять різноманітні товари.

"Це проблема, яка виходить за межі простого ухилення від сплати незначних податків при імпорті. Варто лише розглянути, як працює інтернет-торгівля: які форми реєстрації обирають бізнеси, скільки вони сплачують податків, і чи сплачують взагалі імпортний ПДВ", – пояснив Марченко.

За його словами, багато продавців користуються спрощеною системою оподаткування, сплачуючи лише 5% єдиного податку, навіть маючи обороти у сотні мільйонів гривень. Крім того, поширеною є практика декларування товарів вартістю до 150 євро (навіть якщо реальна вартість в кілька разів вища), щоб уникнути оподаткування.

"Але у нас, як правило, навіть якщо імпортна продукція коштує 300 євро, то декларується 150 євро, щоб взагалі не сплачувати податки. Я вже не кажу про те, що таким чином розбивають цілі партії товарів. Це та лазівка, яку ми вважаємо за потрібне закрити", - сказав він.

В Україну було ввезено 51,5 млн посилок

За даними 2023 року, в Україну було ввезено 51,5 млн одиниць міжнародних посилок без сплати податків. В середньому це дві посилки на кожного громадянина.

"В середньому, виходить, кожен українець отримав дві посилки за рік. Думаю, 10,2 млн пенсіонерів були би дуже здивовані, дізнавшись, скільки посилок з-за кордону вони "завезли", - сказав міністр.

Він додав, що ніхто не знає, скільки реально товарів знаходиться всередині кожної з 51,5 млн посилок.

"Задайтесь питанням, чому в Україні ціна тих же iPhone інколи нижча, ніж в країнах, де їх виробляють? Тому що з цих товарів не сплачено податки", - наголосив Марченко.

Він також зазначив, що розуміє непопулярність цього заходу, але підкреслив, що аргументи на користь зменшення неоподатковуваного ліміту є достатньо обґрунтованими.

Пакет підвищення податків

Кабінет Міністрів України розглядає законопроект, який передбачає суттєві зміни у податковій системі країни. Метою цих змін є збільшення податкових надходжень до державного бюджету на 140 млрд грн. Законопроект пропонує підвищити ставку військового збору до 5% від доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу.

Передбачено запровадження військового збору для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу від будь-якої діяльності.

Фізичні особи-підприємці також будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 5% від розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць або 1% від доходу, залежно від групи єдиного податку.

Законопроект також передбачає запровадження військового збору у розмірі 5% на банківські метали, 30% на ювелірні вироби із золота, платини і дорогоцінного каміння, 15% на нові легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, та 5% від доходу з продажу одного об'єкта нерухомості протягом року для фізичних осіб.

Diia.City United, ТПП та АСС також закликають уряд відмовитися від підвищення податків

Спілка Diia.City United також витупила проти підвищення податків з обороту компаній та доходів фізичних осіб, яке передбачено проектом Закону №11416 про особливості оподаткування у період воєнного стану.

Diia.City United попереджає, що ці зміни можуть спричинити збільшення тіньової економіки, підвищити податкове навантаження на добросовісних платників і негативно вплинути на бізнес-клімат та інвестиції в Україні.

Також проти законопроекту №11416 також виступила Американська торговельна палата в Україні (ACC). На їхню думку, цей законопроект збільшить податкове навантаження на платників податків і сприятиме розвитку тіньової економіки, що зазначено у пресрелізі АСС.

Торгово-промислова палата України (ТПП) теж закликає уряд відмовитися від законопроекту №11416, який вносить зміни до податкового законодавства. Експерти ТПП стверджують, що цей проект створює загрозу для стабільної роботи підприємців та економіки країни.