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Сприятиме боротьбі з тіньовими схемами: Мінфін планує оподатковувати посилки вартістю до 150 євро

Сприятиме боротьбі з тіньовими схемами: Мінфін планує оподатковувати посилки вартістю до 150 євро
Мінфін планує оподатковувати посилки вартістю до 150 євро

Міністерство фінансів планує запровадити податок на посилки вартістю до 150 євро, оскільки це сприятиме боротьбі з тіньовими схемами ввезення товарів.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Міністр зауважив, що значна частина інтернет-торгівлі та електронної комерції в Україні функціонує поза правовим полем. Під маскою неоподатковуваного ліміту в 150 євро в країну завозять різноманітні товари.

"Це проблема, яка виходить за межі простого ухилення від сплати незначних податків при імпорті. Варто лише розглянути, як працює інтернет-торгівля: які форми реєстрації обирають бізнеси, скільки вони сплачують податків, і чи сплачують взагалі імпортний ПДВ", – пояснив Марченко.

За його словами, багато продавців користуються спрощеною системою оподаткування, сплачуючи лише 5% єдиного податку, навіть маючи обороти у сотні мільйонів гривень. Крім того, поширеною є практика декларування товарів вартістю до 150 євро (навіть якщо реальна вартість в кілька разів вища), щоб уникнути оподаткування.

"Але у нас, як правило, навіть якщо імпортна продукція коштує 300 євро, то декларується 150 євро, щоб взагалі не сплачувати податки. Я вже не кажу про те, що таким чином розбивають цілі партії товарів. Це та лазівка, яку ми вважаємо за потрібне закрити", - сказав він.

В Україну було ввезено 51,5 млн посилок

За даними 2023 року, в Україну було ввезено 51,5 млн одиниць міжнародних посилок без сплати податків. В середньому це дві посилки на кожного громадянина.

"В середньому, виходить, кожен українець отримав дві посилки за рік. Думаю, 10,2 млн пенсіонерів були би дуже здивовані, дізнавшись, скільки посилок з-за кордону вони "завезли", - сказав міністр.

Він додав, що ніхто не знає, скільки реально товарів знаходиться всередині кожної з 51,5 млн посилок.

"Задайтесь питанням, чому в Україні ціна тих же iPhone інколи нижча, ніж в країнах, де їх виробляють? Тому що з цих товарів не сплачено податки", - наголосив Марченко.

Він також зазначив, що розуміє непопулярність цього заходу, але підкреслив, що аргументи на користь зменшення неоподатковуваного ліміту є достатньо обґрунтованими.

Пакет підвищення податків

Кабінет Міністрів України розглядає законопроект, який передбачає суттєві зміни у податковій системі країни. Метою цих змін є збільшення податкових надходжень до державного бюджету на 140 млрд грн. Законопроект пропонує підвищити ставку військового збору до 5% від доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу. 

Передбачено запровадження військового збору для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу від будь-якої діяльності. 

Фізичні особи-підприємці також будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 5% від розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць або 1% від доходу, залежно від групи єдиного податку.

Законопроект також передбачає запровадження військового збору у розмірі 5% на банківські метали, 30% на ювелірні вироби із золота, платини і дорогоцінного каміння, 15% на нові легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, та 5% від доходу з продажу одного об'єкта нерухомості протягом року для фізичних осіб. 

Diia.City United, ТПП та АСС також закликають уряд відмовитися від підвищення податків

Спілка Diia.City United також витупила проти підвищення податків з обороту компаній та доходів фізичних осіб, яке передбачено проектом Закону №11416 про особливості оподаткування у період воєнного стану. 

Diia.City United попереджає, що ці зміни можуть спричинити збільшення тіньової економіки, підвищити податкове навантаження на добросовісних платників і негативно вплинути на бізнес-клімат та інвестиції в Україні. 

Також проти законопроекту №11416 також виступила Американська торговельна палата в Україні (ACC). На їхню думку, цей законопроект збільшить податкове навантаження на платників податків і сприятиме розвитку тіньової економіки, що зазначено у пресрелізі АСС.

Торгово-промислова палата України (ТПП) теж закликає уряд відмовитися від законопроекту №11416, який вносить зміни до податкового законодавства. Експерти ТПП стверджують, що цей проект створює загрозу для стабільної роботи підприємців та економіки країни.

Автор:
Тетяна Гойденко