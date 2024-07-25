Американська торговельна палата в Україні виступила проти податкових змін уряду

Американська торговельна палата в Україні (ACC) висловила критику щодо законопроекту №11416, який, на їхню думку, збільшить податкове навантаження на платників податків та стимулюватиме тіньову економіку. Про це йдеться у пресрелізі АСС.

Серед запропонованих податкових змін найбільше занепокоєння у Американської торговельної палати викликає податок на прибуток у розмірі 1%, який буде застосовуватися до доходів підприємств. Палата вважає це небезпечним прецедентом, оскільки такий податок є фактично новим податком з продажу, що дублює існуючий режим оподаткування ПДВ.

Крім того, палата виступає проти запровадження акцизного податку в євро на підсолоджені газовані води,оскільки вважає, що цей податок спрямований переважно на американські та міжнародні компанії.

ACC визнає необхідність поширення військового збору на всі категорії приватних підприємців та юридичних осіб, але виступає проти різкого одноразового підвищення ставки до 5%. Палата вважає,що таке підвищення може призвести до зниження реальних доходів та стимулювати неофіційне працевлаштування,тому пропонує більш поступове збільшення військового збору.

Крім того, палата вітає ініціативу скасування ліміту в €150 на транскордонну електронну комерцію, оскільки це відповідає європейським та міжнародним стандартам і сприятиме збільшенню податкових надходжень до бюджету.

Американська торговельна палата впевнена, що збільшення податкових надходжень має досягатися шляхом боротьби з ухиленням від сплати податків та створення рівних умов для всіх, а не шляхом підвищення податкового навантаження на добросовісних платників, які вже несуть основний тягар.

Кабінет Міністрів України ухвалив два законопроєкти, спрямовані на збільшення фінансування військових потреб країни на 500,3 млрд грн, з яких 495,3 млрд грн будуть спрямовані на оборону. Основними джерелами фінансування стануть внутрішні запозичення, перевиконання доходів бюджету, детінізація економіки та економія по окремих видатках.

Також Кабмін розглядає законопроект, який передбачає підвищення військового збору до 5% для фізичних осіб та 1% для юридичних осіб, а також запровадження військового збору на банківські метали, ювелірні вироби, нові автомобілі та нерухомість.

Крім того, пропонується встановити військовий збір для постачальників послуг мобільного зв'язку та акцизний податок на солодкі газовані напої. Метою цих змін є збільшення податкових надходжень до бюджету на 140 млрд грн.