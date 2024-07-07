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- Енергетика
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Стало відомо, коли скасують податки на імпортне енергообладнання
Норма законодавства про тимчасове звільнення від сплати мита та ПДВ при імпорті енергетичного обладнання може запрацювати вже з серпня.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, пише ExPro.
"Це будуть правки в інший закон. Ця норма має бути підтримана. Сподіваюсь, вона всередині липня буде прийнята як закон, і вже почне діяти з 1 серпня", - зауважив Герус.
Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, 4 липня було схвалено до другого читання законопроєкти №11258 та №11259 про звільнення від оподаткування ввізним митом та ПДВ товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Додатково в них будуть враховані пропозиції про тимчасове звільнення від мит та ПДВ енергетичного обладнання. Така пільга буде діяти до закінчення військового стану але не пізніше 01 січня 2026-го року.
Зауважимо, раніше планувалось застосувати пільги для імпорту для таких груп:
- вітроелектростанції – лопаті, редуктори, частотні перетворювачі, генератори, обладнання для контролю та розподілу електричного струму;
- сонячні електростанції – панелі, інвертори, обладнання для контролю та розподілу електричного струму;
- гідроелектростанції – турбіни, обладнання для контролю та розподілу електричного струму;
- теплові електростанції - обладнання для контролю та розподілу електричного струму;
- газопоршневі та газотурбінні електростанції – двигуни та генераторні установки, обладнання для контролю та розподілу електричного струму;
- накопичувачі електроенергії (energy storage) (у цю категорію не входять акумулятори для автомобілів).
Уряд запроваджує пільгове кредитування на енергообладнання для населення та бізнесу
Додамо, наразі в Україні розглядають можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючих до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення.
"Зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", - переконаний прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Зауважимо, також Уряд запровадив інструменти фінансової підтримки реалізації проєктів розподіленої генерації: для підприємств малого та середнього бізнесу — розширення можливості програми "Доступні кредити 5-7-9 %" за напрямом будівництва і улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.
Для населення — запровадження кредитів на встановлення сонячних панелей з системами накопичення під 0 % річних. Сума кредиту за цією програмою може складати до 480 тисяч гривень, а термін кредитування - до 10 років.
Раніше Уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.
Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.