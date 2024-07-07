Стало відомо, коли скасують податки на імпортне енергообладнання

Норма законодавства про тимчасове звільнення від сплати мита та ПДВ при імпорті енергетичного обладнання може запрацювати вже з серпня.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, пише ExPro.

"Це будуть правки в інший закон. Ця норма має бути підтримана. Сподіваюсь, вона всередині липня буде прийнята як закон, і вже почне діяти з 1 серпня", - зауважив Герус.

Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, 4 липня було схвалено до другого читання законопроєкти №11258 та №11259 про звільнення від оподаткування ввізним митом та ПДВ товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Додатково в них будуть враховані пропозиції про тимчасове звільнення від мит та ПДВ енергетичного обладнання. Така пільга буде діяти до закінчення військового стану але не пізніше 01 січня 2026-го року.

Зауважимо, раніше планувалось застосувати пільги для імпорту для таких груп:

вітроелектростанції – лопаті, редуктори, частотні перетворювачі, генератори, обладнання для контролю та розподілу електричного струму;

сонячні електростанції – панелі, інвертори, обладнання для контролю та розподілу електричного струму;

гідроелектростанції – турбіни, обладнання для контролю та розподілу електричного струму;

теплові електростанції - обладнання для контролю та розподілу електричного струму;

газопоршневі та газотурбінні електростанції – двигуни та генераторні установки, обладнання для контролю та розподілу електричного струму;

накопичувачі електроенергії (energy storage) (у цю категорію не входять акумулятори для автомобілів).

Уряд запроваджує пільгове кредитування на енергообладнання для населення та бізнесу

Додамо, наразі в Україні розглядають можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючих до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення.

"Зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", - переконаний прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зауважимо, також Уряд запровадив інструменти фінансової підтримки реалізації проєктів розподіленої генерації: для підприємств малого та середнього бізнесу — розширення можливості програми "Доступні кредити 5-7-9 %" за напрямом будівництва і улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.

Для населення — запровадження кредитів на встановлення сонячних панелей з системами накопичення під 0 % річних. Сума кредиту за цією програмою може складати до 480 тисяч гривень, а термін кредитування - до 10 років.

Раніше Уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.