В Україні фіксують рекордні продажі енергообладнання: які зарядні станції, генератори та повербанки найчастіше купують українці

Продажі зарядних станцій, генераторів, повербанків та інших товарів для енергетичної незалежності злетіли в кілька разів після того, як в Україну повернулися багатогодинні відключення світла.

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Представники найбільших вітчизняних ритейлерів розповіли Forbes, як змінилася динаміка продажів енергетичного обладнання та які моделі купують українці найбільше.

Продажі зростають у геометричній прогресії

Зазначається, що "Фокстрот", "Епіцентр", Rozetka та Comfy фіксують рекордні продажі енергообладнання.

Як повідомив Євген Таран, менеджер зі збуту мережі "Фокстрот", продажі зарядних станцій зростають у геометричній прогресії. Лише протягом червня, за його словами, компанія продала цих пристроїв на 120% більше, ніж за весь 2023 рік.

"Ажіотаж значно підвищився із початком віялових відключень електроенергії", – зазначив директор із роздрібної торгівлі "Епіцентру" Дмитро Танько.

Найпопулярніші зарядні станції, генератори та повербанки

Наразі зарядні станції продаються у 5–10 разів більше, ніж торік. Найпопулярніші моделі – EcoFlow, Bluetti та Anker. Ціни на EcoFlow в Україні стартують від 9900 грн, згідно з даними сайту Hotline.

Повербанки українці купують у середньому втричі більше, ніж торік. Найпопулярніші моделі – Xiaomi, Xipin, Make, Gelius, Baseus, Xo і Colorway. Ціни на повербанки Xiaomi – від 549 грн.

Генератори цього року виросли в середньому в чотири рази. Популярність мають генератори 5 кВт. Серед популярних моделей – Forte, Werk та RZTK. Ціни на генератори 5 КВт стартують від 12 950 грн.

Також українці помітно активніше шукають варіанти альтернативних джерел генерації електроенергії, тому зростає попит на сонячні панелі.

Через те, що це – відносно нова товарна категорія для багатьох великих ритейлерів, річної статистики продажів поки що немає.

Але вже зараз сонячні панелі вже часто купують не лише для приватних будинків, а й для квартир, де встановлюють їх на балкони разом із генераторами.

Популярністю користуються сонячні панелі EcoFlow. Ціна однієї панелі цієї марки потужністю 100 Вт стартує від 7999 грн.

Коли покращиться ситуація з обмеженнями світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація в енергетиці покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Крім того, імпорт електроенергії наразі перебуває не на максимальних позначках, бо в країнах партнерів також знижені можливості ділитися через спеку.

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні має бути трішки легше", - підкреслив очільник "Укренерго".

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу.

"Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла", - сказав топ-менеджер.

Раніше Коваленко заявляв, що у випадку найгіршого сценарію зимою українцям можуть давати світло 5-6 годин на добу.

Враховуючи такі складні умови, населенню та бізнесу варто подбати про резервну генерацію.