В "Укренерго" відповіли, чи можливо забезпечити рівномірні відключення по всій Україні

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що досягнення абсолютної справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

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В інтерв'ю для Української правд він пояснив це тим, що енергосистема міст не була спроєктована для рівномірних відключень, що створює труднощі у забезпеченні справедливого розподілу обмежень електропостачання.

“Основна мета проєктування полягала у зниженні вартості для споживача та забезпеченні надійності енергопостачання. Сучасна енергосистема має певні технічні обмеження, які ускладнюють процес рівномірних відключень. Наприклад, обленерго не завжди може за 10-15 хвилин перемкнути сотні тисяч житлових будинків або інших об’єктів, які знаходяться на одній лінії з критичними об’єктами інфраструктури“, — повідомив Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, обленерго у кожному регіоні активно працюють над оптимізацією розподілу електроенергії, зменшуючи кількість некритичних об'єктів, що підключені до тих самих ліній, що й критична інфраструктура. Це дозволить зменшити супутнє навантаження на мережі та збільшити можливості обленерго для маневрування ресурсами, що сприятиме більш справедливому розподілу графіків відключень електроенергії.



“Тобто, чим більше споживачів залучено до графіків, тим у всіх графік стає трохи меншим”, - додав Голова НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду проводить інвентаризацію об'єктів критичної інфраструктури, за результатами якої складуть оновлений список об'єктів, які не підлягатимуть відключенням світла.

Уряд зобов’язав обленерго забезпечити рівномірну черговість відключення світла

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 24 травня прийняв постанову, якою зобов’язав енергорозподільчі компанії забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів.

Також Кабінет міністрів України затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Цей документ передбачає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів у разі вимушених обмежень подачі електроенергії.

Сюди входять:

Об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, включених до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури.

Заклади охорони здоров'я державної або комунальної форми власності.

Військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.

Підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни.

Підприємства з неперервним циклом виробництва.

Електронні комунікаційні мережі.

Органи державної влади, такі як Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об'єкти ДСНС).

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