В Україні оновлять перелік об’єктів, де не вимикатимуть світло

Державна інспекція енергетичного нагляду проводить інвентаризацію об'єктів критичної інфраструктури, за результатами якої складуть оновлений список об'єктів, які не підлягатимуть відключенням світла.

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Про це повідомив голова інспекції Руслан Слободян.

За його словами, це сприятиме більш справедливому розподілу електроенергії для споживачів.

Слободян зауважив, що останнім часом у містах, де є велика кількість об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів.

"Тож завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти. При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, приєднати до інших ліній", - пояснив Слобадян.

Він додав, що від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів.

Слободян підкреслив, що енергетики докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення об’єктів енергетики, що постраждали внаслідок ракетно-дронових атак. Але ушкодження надзвичайно великі – українська енергосистема втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації, які, вочевидь, не вдасться повністю відновити до зими. Тож українцям треба бути готовими до відключень і складної зими.

«Обсяги відключень напряму залежатимуть від того, скільки об’єктів генерації вдасться відновити за цей час. Якщо вдасться пройти цей період у полегшеному режимі – це буде тільки плюс», – зауважив Слобадян, підкресливши, що енергетики готуються до різних сценаріїв.

Додамо, 8 червня в тестовому режимі ввели новий порядок застосування графіків погодинних відключень світла. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.

Перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко наголосив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.

Київ був без світла по сім годин поспіль

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, чому тривалість відключень світла відрізняється по областях України.

За його словами, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

У Києві частіше, ніж в інших областях України, запроваджують відключення світла через велику кількість критичної інфраструктури. У столиці електроенергії немає іноді по сім годин поспіль.

Уряд зобов’язав обленерго забезпечити рівномірну черговість відключення світла

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 24 травня прийняв постанову, якою зобов’язав енергорозподільчі компанії забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів.

Також Кабінет міністрів України затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Цей документ передбачає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів у разі вимушених обмежень подачі електроенергії.

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