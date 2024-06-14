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Скільки грошей Україна витратить на імпорт електроенергії
Через дефіцит генерації в енергосистемі внаслідок російських ракетних обстрілів Україна буде змушена витратити на імпорт електроенергії $800 мільйонів.
Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, пише "Економічна правда".
"Якщо говорити про імпорт, то у квітні ми імпортували 0,3 ГВт, у травні - 0,6 ГВт. У вартісних показниках це не дуже значні суми, що не мають вирішального впливу на валютний ринок", - зазначив Ніколайчук.
За його словами, відповідно до прогнозу НБУ, очікується, що до кінця року Україна буде змушена імпортувати електроенергії на суму близько 800 млн доларів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Водночас він зазначив, що через теплішу погоду і планові ремонти на атомних електростанціях Україна потребуватиме більше електроенергії.
"На нашу думку, частково цю проблему в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу європейської мережі системних операторів на передачу електроенергії на комерційній основі", - підкреслив Ніколайчук.
Україна збільшила імпорт електроенергії до рекордного рівня
Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) у травні 2024 року імпортував найбільший обсяг електроенергії від початку комерційної діяльності компанії. Він на понад третину більше, аніж у квітні, і в понад 2 рази більше за березневий показник.
Для компенсації дефіциту електроенергії в Україні, зокрема, ЕКУ розпочала постачання електроенергії із ще одного ринку – Польщі.
Це вже четверта країна, звідки ЕКУ здійснює імпорт (разом з Угорщиною, Словаччиною та Румунією).
Наразі Україна веде переговори про максимізацію можливого імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу, щоб компенсувати генеруючі потужності, знищені внаслідок російських атак.