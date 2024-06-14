Скільки грошей Україна витратить на імпорт електроенергії

Через дефіцит генерації в енергосистемі внаслідок російських ракетних обстрілів Україна буде змушена витратити на імпорт електроенергії $800 мільйонів.

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Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, пише "Економічна правда".

"Якщо говорити про імпорт, то у квітні ми імпортували 0,3 ГВт, у травні - 0,6 ГВт. У вартісних показниках це не дуже значні суми, що не мають вирішального впливу на валютний ринок", - зазначив Ніколайчук.

За його словами, відповідно до прогнозу НБУ, очікується, що до кінця року Україна буде змушена імпортувати електроенергії на суму близько 800 млн доларів.

Водночас він зазначив, що через теплішу погоду і планові ремонти на атомних електростанціях Україна потребуватиме більше електроенергії.

"На нашу думку, частково цю проблему в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу європейської мережі системних операторів на передачу електроенергії на комерційній основі", - підкреслив Ніколайчук.

Україна збільшила імпорт електроенергії до рекордного рівня

Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) у травні 2024 року імпортував найбільший обсяг електроенергії від початку комерційної діяльності компанії. Він на понад третину більше, аніж у квітні, і в понад 2 рази більше за березневий показник.

Для компенсації дефіциту електроенергії в Україні, зокрема, ЕКУ розпочала постачання електроенергії із ще одного ринку – Польщі.

Це вже четверта країна, звідки ЕКУ здійснює імпорт (разом з Угорщиною, Словаччиною та Румунією).

Наразі Україна веде переговори про максимізацію можливого імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу, щоб компенсувати генеруючі потужності, знищені внаслідок російських атак.