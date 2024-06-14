Сколько денег Украина потратит на импорт электроэнергии

Из-за дефицита генерации в энергосистеме в результате российских ракетных обстрелов Украина будет вынуждена потратить на импорт электроэнергии $800 миллионов.

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Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук, пишет "Экономическая правда".

"Если говорить об импорте, то в апреле мы импортировали 0,3 ГВт, в мае – 0,6 ГВт. В стоимостных показателях это не очень значительные суммы, не имеющие решающего влияния на валютный рынок", – отметил Николайчук.

По его словам, согласно прогнозу НБУ, ожидается, что до конца года Украина будет вынуждена импортировать электроэнергии на сумму около 800 млн долларов.

В то же время он отметил, что из-за более теплой погоды и плановых ремонтов на атомных электростанциях Украина будет вынуждена увеличить импорт электроэнергии.

"По нашему мнению, частично эта проблема в ближайшие месяцы должна компенсироваться расширением разрешения европейской сети системных операторов на передачу электроэнергии на коммерческой основе", - подчеркнул Николайчук.

Украина увеличила импорт электроэнергии до рекордного уровня

Государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) в мае 2024 импортировал наибольший объем электроэнергии с начала коммерческой деятельности компании. Он более трети больше, чем в апреле, и более чем в 2 раза больше мартовского показателя.

Для компенсации дефицита электроэнергии в Украине, в частности, ЭКУ начала поставки электроэнергии с еще одного рынка – Польши.

Это уже четвертая страна, откуда ЭКУ осуществляет импорт (вместе с Венгрией, Словакией и Румынией).

Украина ведет переговоры о максимизации возможного импорта электроэнергии из стран Европейского Союза, чтобы компенсировать генерирующие мощности, уничтоженные в результате российских атак.