В Украине обновят перечень объектов, где не будут выключать свет

Государственная инспекция энергетического надзора проводит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры, по результатам которой составят обновленный список объектов, не подлежащих отключению света.

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Об этом сообщил глава инспекции Руслан Слободян.

По его словам, это будет способствовать более справедливому распределению электроэнергии для потребителей.

Слободян отметил, что в последнее время в городах, где имеется большое количество объектов критической инфраструктуры, больше отключений приходится именно на бытовых потребителей.

"Поэтому задача инвентаризации состоит в том, чтобы разгрузить линии электропередачи, питающие важные объекты. При этом потребителей, которые могут быть задействованы в графиках почасовых отключений, присоединить к другим линиям", - пояснил Слобадян.

Он добавил, что от линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители. Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в список критически важных объектов.

Слободян подчеркнул, что энергетики прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления объектов энергетики, пострадавших в результате ракетно-дроновых атак. Но повреждения чрезвычайно велики – украинская энергосистема потеряла более 9 ГВт высокоманеврового поколения, которые, очевидно, не удастся полностью восстановить до зимы. Так что украинцам нужно быть готовыми к отключениям и сложной зиме.

«Объемы отключений будут напрямую зависеть от того, сколько объектов генерации удастся восстановить за это время. Если удастся пройти этот период в облегченном режиме – это будет только плюс», – заметил Слобадян, подчеркнув, что энергетики готовятся к разным сценариям.

Добавим, 8 июня в тестовом режиме ввели новый порядок применение графиков почасовых отключений света. Он должен обеспечить более короткую продолжительность ограничений электроэнергии.

Первый замминистра энергетики Украины Юрий Власенко подчеркнул, что Кабмин, Министерство энергетики и Офис президента осуществляют постоянный контроль за применением графиков почасовых отключений и ограничения мощности.

Киев был без света по семь часов подряд

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, почему продолжительность отключений света отличается по областям Украины.

По его словам, продолжительность отключений напрямую зависит от специфики каждой отдельной области и установленных для нее лимитов энергопотребления. Главная задача при составлении графиков веерных отключений – учесть эти региональные особенности.

В Киеве чаще, чем в других областях Украины, вводят отключение света из-за большого количества критической инфраструктуры. В столице электроэнергии нет иногда семь часов подряд.

Правительство обязало облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света

Кабинет Министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечивают равномерные отключения электроэнергии для потребителей.

Также Кабинет Министров Украины утвердил Порядок определение и применение предельных величин потребления электрической мощности. Этот документ предусматривает приоритетное электроснабжение критически важных объектов при вынужденных ограничениях подачи электроэнергии.

Сюда входят: