В "Укрэнерго" ответили, возможно ли обеспечить равномерные отключения по всей Украине

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что достижение абсолютной справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.

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В интервью для Украинской правды он объяснил это тем, что энергосистема городов не была спроектирована для равномерных отключений, что создает трудности в обеспечении справедливого распределения ограничений электроснабжения.

Основная цель проектирования заключалась в снижении стоимости для потребителя и обеспечении надежности энергоснабжения . Современная энергосистема имеет определенные технические ограничения, усложняющие процесс равномерных отключений. К примеру, облэнерго не всегда может за 10-15 минут переключить сотни тысяч жилых домов или других объектов, которые находятся на одной линии с критическими объектами инфраструктуры ” , - сообщил Владимир Кудрицкий .

По словам Кудрицкого, облэнерго в каждом регионе активно работают над оптимизацией распределения электроэнергии, уменьшая количество некритических объектов, подключенных к тем же линиям, что и критическая инфраструктура. Это позволит уменьшить сопутствующую нагрузку на сети и увеличить возможности облэнерго для маневрирования ресурсами, что приведет к более справедливому распределению графиков отключений электроэнергии.



"То есть чем больше потребителей привлечено к графикам, тем у всех график становится немного меньше", - добавил Глава НЭК "Укрэнерго".

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора проводит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры, по результатам которой составят обновленный список объектов, не подлежащих отключению света.

Правительство обязало облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света

Кабинет Министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечить равномерные отключения электроэнергии для потребителей.

Также Кабинет Министров Украины утвердил Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. Этот документ предусматривает приоритетное электроснабжение критически важных объектов при вынужденных ограничениях подачи электроэнергии.

Сюда входят:

Объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенных в Реестр объектов критической инфраструктуры.

Учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности.

Военные и территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны.

Предприятия с непрерывным циклом производства.

Электронные коммуникационные сети.

Органы государственной власти, такие как Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, центральные органы власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).

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