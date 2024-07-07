В Украине фиксируют рекордные продажи энергооборудования: какие зарядные станции, генераторы и повербанки чаще всего покупают украинцы

Продажи зарядных станций, генераторов, повербанков и других товаров для энергетической независимости увеличились в несколько раз после того, как в Украину вернулись многочасовые отключения света.

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Представители крупнейших отечественных ритейлеров рассказали Forbes, как изменилась динамика продаж энергетического оборудования и какие модели покупают украинцы чаще всего.

Продажи растут в геометрической прогрессии

Отмечается, что Фокстрот, Эпицентр, Rozetka и Comfy фиксируют рекордные продажи энергооборудования.

Как сообщил Евгений Таран, менеджер по сбыту сети "Фокстрот", продажи зарядных станций растут в геометрической прогрессии. Только в течение июня, по его словам, компания продала этих устройств на 120% больше, чем за 2023 год.

"Ажиотаж значительно вырос с началом веерных отключений электроэнергии", – отметил директор по розничной торговле "Эпицентра" Дмитрий Танько.

Самые популярные зарядные станции, генераторы и повербанки

Сейчас зарядные станции продаются в 5–10 раз больше, чем в прошлом. Самые популярные модели – EcoFlow, Bluetti и Anker. Цены на EcoFlow в Украине стартуют от 9900 грн, согласно данным сайта Hotline.

Повербанки украинцы покупают в среднем в три раза больше, чем в прошлом. Самые популярные модели – Xiaomi, Xipin, Make, Gelius, Baseus, Xo и Colorway. Цены на повербанки Xiaomi – от 549 грн.

Генераторы в этом году выросли в среднем в четыре раза. Популярность пользуются генераторы 5 кВт. Среди популярных моделей – Forte, Werk и RZTK. Цены на генераторы 5 кВт стартуют от 12 950 грн.

Также украинцы гораздо активнее ищут варианты альтернативных источников генерации электроэнергии, поэтому растет спрос на солнечные панели.

Из-за того, что это – относительно новая товарная категория для многих крупных ритейлеров, годовой статистики продаж пока нет.

Но уже сейчас солнечные панели часто покупают не только для частных домов, но и для квартир, где устанавливают их на балконы вместе с генераторами.

Популярностью пользуются солнечные панели EcoFlow. Стоимость одной панели данной марки мощностью 100 Вт стартует от 7999 грн.

Когда улучшится ситуация с ограничениями света

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Кроме того, импорт электроэнергии пока находится не на максимальных отметках, потому что в странах партнеров также снижены возможности делиться из-за жары.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет умереннее потребление. Рассчитываем, что в августе должно быть немного легче", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключение света зимой будет продолжаться по 12 часов в сутки.

"Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз — 12 часов без света", – сказал топ-менеджер.

Ранее Коваленко заявлял, что в случае худшего сценария зимой украинцам могут давать свет 5-6 часов в сутки.

Учитывая такие сложные условия, населению и бизнесу следует позаботиться о резервной генерации.