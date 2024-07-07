- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Стало известно, когда отменят налоги на импортное энергооборудование
Норма законодательства о временном освобождении от уплаты пошлин и НДС при импорте энергетического оборудования может заработать уже с августа.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, пишет ExPro.
"Это будут поправки в другой закон. Эта норма должна быть поддержана. Надеюсь, она в середине июля будет принята как закон, и уже начнет действовать с 1 августа", - заметил Герус.
Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, 4 июля были одобрены ко второму чтению законопроекты №11258 и №11259 об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной и НДС товаров для нужд производства и/или ремонта машин механизированного разминирования.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Дополнительно в них будут учтены предложения о временном освобождении от таможенных пошлин и НДС энергетического оборудования. Такая льгота будет действовать до окончания военного положения, но не позднее 01 января 2026 года.
Заметим, что ранее планировалось применить льготы для импорта для таких групп:
- ветроэлектростанции – лопасти, редукторы, частотные преобразователи, генераторы, оборудование для контроля и распределения электрического тока;
- солнечные электростанции – панели, инверторы, оборудование для контроля и распределения электрического тока;
- гидроэлектростанции – турбины, оборудование для контроля и распределения электрического тока;
- тепловые электростанции – оборудование для контроля и распределения электрического тока;
- газопоршневые и газотурбинные электростанции – двигатели и генераторные установки, оборудование контроля и распределения электрического тока;
- накопители электроэнергии (energy storage) (в данную категорию не входят аккумуляторы для автомобилей).
Правительство вводит льготное кредитование на энергооборудование для населения и бизнеса
Добавим, сейчас в Украине рассматривают возможность отмены ввозной пошлины и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему, а также упрощение таможенных процедур для его ввоза.
"Снятие таможенных и бюрократических барьеров для ввоза в Украину генераторов, солнечных панелей, накопителей, инверторов и другого оборудования позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии", - убежден премьер-министр Денис Шмыгаль.
Заметим, также Правительство внедрило инструменты финансовой поддержки реализации проектов распределенной генерации : для предприятий малого и среднего бизнеса расширение возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%" по направлению строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.
Для населения - введение кредитов на установку солнечных панелей с системами накопления под 0% годовых. Сумма кредита по этой программе может составлять до 480 тысяч гривен, а срок кредитования – до 10 лет.
Ранее Правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.
Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн грн за установку тепловых насосов для отопления.