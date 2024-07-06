Уряд запустив доступні кредити для домогосподарств на купівлю та встановлення енергообладнання

Українці матимуть змогу самостійно забезпечувати себе електроенергією. Відповідні кроки для стимулювання розвитку альтернативних джерел електроенергії та переходу домогосподарств на альтернативні джерела енергоспоживання презентував Уряд під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

Зазначається, що Кабінет Міністрів України розширив можливості державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Тепер її коштом Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) зможуть купувати та улаштовувати генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також установки зберігання електричної енергії та допоміжне обладнання.

Кредити під 0% на встановлення електростанцій

Зокрема, кожен українець, який бажає придбати та встановити сонячні, вітрові електростанції разом з системами накопичення електроенергії, зможе отримати для цього кредит під 0%. Держава повністю компенсує відсоткову ставку.

За цією програмою можна придбати станції потужністю до 10 кВт. Максимальна сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень, а термін кредитування збільшено до 10 років.

Як зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко, вимоги до бажаючих отримати такий кредит є простими: не бути громадянином Росії, не бути під санкціями, не притягуватися до кримінальної відповідності за злочини проти нацбезпеки, не фігурувати у провадженнях про банкрутство чи неплатоспроможність.

Окремо передбачено програму для Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) на впровадження енергоефективності та побудову альтернативної генерації.

За розширеною програмою "Доступні кредити 5-7-9" вони зможуть отримати кредит до п’яти мільйонів гривень терміном до п’яти років під 7%. За ці кошти можна купити і встановити, наприклад, генеруючі установки та допоміжне обладнання.

Крім того, після втілення проєкту ОСББ та ЖБК можуть податися на програму "ГрінДІМ" і компенсувати ще 70% вартості проєкту. Так ОСББ зможе швидше погасити кредит.

Обидві програми стартують 20 липня. В першій хвилі до їх реалізації залучені державні банки, зокрема ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк. В подальшому планується розширення програми та долучення до неї інших банків.

Розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу

Крім того, Уряд розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу на купівлю та встановлення електрогенераційні установки, які працюють на газу. Зокрема, можна придбати і встановити газотурбінні, газопоршневі та біогазові генераційні установки. Максимальна сума відповідного пільгового кредиту становить до 150 млн гривень, а термін кредитування – до 10 років.

Для деокупованих і прифронтових територій Уряд запровадив покращені умови. Збільшений термін кредиту та ліміт. І знижена відсоткова ставка. Компенсація відбувається до 1% на перші два роки, 5% з наступного року на інвестиційні цілі. Ліміт та термін програми збільшені до 150 млн та до 10 років.

Також для тих підприємств, які хочуть інвестувати у власну генерацію суму у понад 150 млн грн, доступна пропозиція від 19 найбільших банків України, які надають пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Сума кредитів залежно від сегмента може становити до 25 млн євро. Термін кредиту становитиме до 5-7 років, базова відсоткова ставка для кредитів в національній валюті в рамках базового продукту: на перший рік — 13,5% річних або UIRD3M+0,5 %, починаючи з другого року — плаваюча, але не більше UIRD12M + 3%.

"Що дуже важливо і що було завжди викликом для бізнесу — наявність застави. На відновлення енергетики заставою буде саме обладнання, яке бізнес купує. Що значно спробує процес отримання кредиту і робить його доступнішим для більшої кількості підприємців", — зазначила Свириденко.

Також триває робота над збільшенням можливостей імпорту електроенергію з Європи. З грудня минулого року Уряд збільшив дозволений максимум імпорту електроенергії з ЄС з 1200 до 1700 МВт.

Пільгові кредити: в Україні посилять фінансування проєктів відбудови енергетики

Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

Раніше Уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисячі гривень. Максимальна сума кредиту буде становити 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.