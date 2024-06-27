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Закарпаття стає енергетично незалежним: планують встановити 10 генеруючих електростанцій та збільшити кількість сонячних батарей
На Закарпатті до листопада встановлять 10 газових генеруючих електростанцій у різних громадах області. Крім того, наразі 4,8 тисячі дворів регіону мають сонячні електростанції. Кожен власник виробляє електроенергію не тільки для себе, а й для двох-трьох своїх сусідів.
Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита.
На Закарпатті встановлять 10 генеруючих електростанцій
"Ставлю перед собою реальне завдання: поставити 10 газових генеруючих електростанцій по всій області. Наразі вже знайшли виробника, який готовий поставити 12 генераторів в область уже в липні-серпні. Загалом потрібно близько шести місяців, щоб підготувати документацію, але ми вже провели роботу з облгазами та обленерго, і цей процес скоротили на три місяці. Орієнтуємося, що в листопаді перші генератори вже працюватимуть", - анонсував Микита.
Він додав, що в області вже провели дослідження разом із обленерго та облгазом і визначили місця, де перетинаються ЛЕП та газопроводи - це здешевить введення в експлуатацію таких генеруючих станцій.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Якщо ми встановимо генерувальні газові станції на цих точках, то йтиметься про виробництво 152 мВт. Для Закарпаття це – енергонезалежність" - підкреслив очільник ОВА.
У 4,8 тисячі дворів є сонячні електростанції, а треба - вчетверо більше
Як повідомив Микита, на Закарпатті 4,8 тисячі дворів мають сонячні електростанції. Але, на його думку, треба, аби вони були у 20 тисячах, тоді в сонячну погоду регіон зможе генерувати енергії стільки, що забезпечуватиме ще й сусідів.
За словами очільника ОВА, на Закарпатті влітку побутові користувачі в сонячні дні дають до 31% електроенергії в систему.
"Загалом область використовує до 250 мВт. В пікові дні сонячна енергетика дає сумарно (приватні дворогосподарства та великі сонячні станції в регіоні) до 244 мегават. Якщо ми далі збільшуватимемо кількість СЕС, цей відсоток також буде рости. І нам потрібно, щоби він ріс", - переконаний Микита.
Він також зазначив, що кожен власник приватної сонячної станції виробляє електроенергію не тільки для себе, а й для двох-трьох своїх сусідів.
"Якщо в ідеалі на вулиці кожен четвертий мешканець матиме СЕС, то таку енергетичну систему неможливо буде знищити, бо вона розосереджена", - уточнив Микита.
Закарпаття стає енергетично незалежним
Закарпаття зараз серед лідерів у країні за співвідношенням кількості генерувальних установок з виробництва електричної енергії з сонячного випромінювання у приватних домогосподарствах до кількості побутових споживачів.
У 2022 році у Закарпатській області невідкладно розпочали роботу зі стимулювання підприємств і домогосподарств до створення автономної системи енергозабезпечення власного функціонування за рахунок сонячної енергії і запустили програму підтримки закарпатських підприємців в умовах енергетичної кризи «Energy help».
Вона передбачає компенсацію частини вартості придбаних альтернативних джерел генерації енергії. В регіоні за програмою компенсують бізнесу та приватним власникам 30% вартості таких засобів.