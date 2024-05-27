У Закарпатській області розвиватимуть геотермальну енергетику

АТ "Укргазвидобування", що входить в Групу "Нафтогаз", підписало Меморандум про співпрацю із Закарпатською ОВА, який передбачає розвиток генерації електроенергії із газу.

Про це повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".

"Електроенергії із газу бути", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підписаний Меморандум про співпрацю із Закарпатською ОВА відкриває як перспективи щодо співробітництва з реалізації проектів Gas-to-Power на Солотвинському та Лютнянському газових родовищах, так і можливість генерації енергії за децентралізованою схемою.

"Співпраця відбудеться в площині розробки не лише традиційних для компанії покладів вуглеводнів, але й у сфері наукових досліджень і 3D-сейсміки з метою розкриття геотермального потенціалу регіону", - розповів перший заступник генерального директора "Укргазвидобування" Віталій Заєць.

Потенційно сторони націлені на генерацію електроенергії за рахунок переробки газу на електричну потужність для забезпечення потреб Солотвинської та Ставненської територіальних громад.

Крім того, компанія ініціювала комплекс наукових досліджень, які допоможуть оцінити перспективи промислової генерації геотермальної енергії у Закарпатській області.

Закарпатська область стає енергетично незалежною

Закарпаття наразі є одним із лідерів в Україні за співвідношенням кількості генерувальних установок з виробництва електричної енергії з сонячного випромінювання у приватних домогосподарствах до кількості побутових споживачів.

Так, станом на 1 березня 2024 року на території області в приватних домогосподарствах встановлено 4 836 генерувальних установок з виробництва електричної енергії з сонячного випромінювання.

Сумарна потужність генерувальних установок приватних домогосподарств становить 138 мегават.

У пікові години літніх місяців при навантаженні Закарпаття близько 330 мегават потужністю генерації приватних домогосподарств покривається до 31% від навантаження регіону.

"Іншими словами, кожне домогосподарство, обладнане автономною системою енергозабезпечення власного функціонування, може забезпечити електрикою декілька сусідніх залежно від потужності", - пояснив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Водночас на території Закарпатської області функціонують підприємства, на яких експлуатується 65 генерувальних установок з виробництва електричної енергії з сонячного випромінювання сумарною потужністю 244 мегават.

Нагадаємо, у зв’язку з нападами на енергетичну інфраструктуру України існує необхідність у створенні нової складової енергосистеми. Це передбачає розробку мережі малих генеруючих станцій, які буде важко та затратно атакувати через їх велику кількість.

Раніше повідомлялося, що Україна внаслідок вторгнення військ Російської Федерації втратила приблизно 90% вітрової енергетики та 40-50% сонячної.

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