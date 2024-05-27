В Закарпатской области будет развиваться геотермальная энергетика

АО "Укргаздобыча", входящее в Группу "Нефтегаз", подписало Меморандум о сотрудничестве с Закарпатской ОВА, предусматривающий развитие генерации электроэнергии из газа.

Об этом сообщает прессслужба "Укргаздобычи".

"Электроэнергии из газа быть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписанный Меморандум о сотрудничестве с Закарпатской ОВА открывает как перспективы сотрудничества по реализации проектов Gas-to-Power на Солотвинском и Лютнянском газовых месторождениях, так и возможность генерации энергии по децентрализованной схеме.

"Сотрудничество состоится в плоскости разработки не только традиционных для компании залежей углеводородов, но и в сфере научных исследований и 3D-сейсмики с целью раскрытия геотермального потенциала региона", – рассказал первый заместитель генерального директора "Укргаздобычи" Виталий Заец.

Потенциально стороны нацелены на генерацию электроэнергии за счет переработки газа на электрическую мощность для обеспечения нужд Солотвинской и Ставненской территориальных общин.

Кроме того, компания инициировала комплекс научных исследований, которые помогут оценить перспективы промышленного поколения геотермальной энергии в Закарпатской области.

Закарпатская область становится энергетически независимой

Закарпатье является одним из лидеров в Украине по соотношению количества генерирующих установок по производству электрической энергии из солнечного излучения в частных домохозяйствах к количеству бытовых потребителей.

Так, по состоянию на 1 марта 2024 года на территории области в частных домохозяйствах установлено 4 836 генерирующих установок по производству электрической энергии из солнечного излучения.

Суммарная мощность генерирующих установок частных домохозяйств составляет 138 мегаватт.

В пиковые часы летних месяцев при загрузке Закарпатья около 330 мегаватт мощностью генерации частных домохозяйств покрывается до 31% от погрузки региона.

"Другими словами, каждое домохозяйство, оборудованное автономной системой энергообеспечения собственного функционирования, может обеспечить электричеством несколько соседних в зависимости от мощности", - пояснил глава Закарпатской ОВ Виктор Микита.

В то же время, на территории Закарпатской области функционируют предприятия, на которых эксплуатируется 65 генерирующих установок по производству электрической энергии из солнечного излучения суммарной мощностью 244 мегаватт.

Напомним, в связи с нападениями на энергетическую инфраструктуру Украины существует необходимость создания новой составляющей энергосистемы. Это предполагает разработку сети малых генерирующих станций, которые будут тяжело и затратно атаковать из-за их большого количества.

Ранее сообщалось, что Украина в результате вторжения войск Российской Федерации потеряла примерно 90% ветровой энергетики и 40-50% солнечной.

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