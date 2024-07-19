Уряд схвалив план для збільшення військових видатків: звідки візьмуть кошти

18 липня Кабінет міністрів України ухвалив два важливі законопроєкти. Перший законопроєкт пропонує Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу з метою фінансування додаткових військових видатків. Другий законопроєкт стосується змін до державного бюджету для підвищення фінансування оборонного сектору, необхідного для продовження ефективного опору агресору.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У зв'язку з повномасштабною війною, яка триває вже третій рік, потреби в секторі безпеки та оборони значно зросли. Наразі необхідно знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб. Основними джерелами фінансування залишаються податки та внутрішні запозичення.

Пропозиції щодо фінансування військових потреб

Законопроєкти пропонують найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових видатків, який складається з двох частин: внутрішніх запозичень та перегляду податків.

Внутрішні запозичення та економія. Майже три чверті (361,6 млрд грн) додаткових потреб планується забезпечити за рахунок внутрішніх запозичень, перевиконання діючих доходів держбюджету, детінізації економіки та економії по окремих видатках.

Більшу частину складатиме залучення коштів через облігації внутрішньої державної позики є загальносвітовою практикою (220,1 млрд грн). Від фактичного перевиконання доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року передбачається залучити 75,8 млрд грн (податок на прибуток підприємств + 40 млрд грн, ПДВ (імпортний) + 5,5 млрд грн, кошти, що перераховуються НБУ + 20,9 млрд грн, адмінштрафи у сфері забезпечення безпеки руху та інші надходження + 9,4 млрд грн), а зменшення витрат на обслуговування державного боргу та виконання державних гарантійних зобов’язань додасть ще 65,7 млрд грн.

Перегляд податків та акцизів. Решта (138,7 млрд грн) буде залучена шляхом перегляду військового збору (дозволить залучити додаткові 121,8 млрд грн) та акцизів (16,9 млрд грн) та інших заходів. Це переважно стосуватиметься дороговартісних імпортних товарів, не обов'язкових у воєнний час. Перегляд акцизів включає акцизи на тютюн (+3,8 млрд грн), пальне (+9,8 млрд грн) та солодкі напої (+3,3 млрд грн).

Також передбачається збільшення видатків для органів сектору безпеки та оборони на 495,3 млрд грн. Ці кошти розподілятимуться наступним чином: Міноборони отримає 333,0 млрд грн; МВС – 108,1 млрд грн; Державна спеціальна служба транспорту отримає 40,7 млрд грн; ГУР – 7,5 млрд грн; СБУ – 5,1 млрд грн; Служба зовнішньої розвідки – 0,5 млрд грн; Держспецзв’язок – 0,3 млрд грн; Управління державної охорони – 0,1 млрд грн.

Окрім цього, для здійснення непередбачених і невідкладних видатків передбачено виділення додаткових 4,5 млрд грн для резервного фонду.

Уряд готує пакет підвищення податків

Кабінет Міністрів України розглядає законопроект, який передбачає суттєві зміни у податковій системі країни. Метою цих змін є збільшення податкових надходжень до державного бюджету на 140 млрд грн. Законопроект пропонує підвищити ставку військового збору до 5% від доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу.

Передбачено запровадження військового збору для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу від будь-якої діяльності.

Фізичні особи-підприємці також будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 5% від розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць або 1% від доходу, залежно від групи єдиного податку.

Законопроект також передбачає запровадження військового збору у розмірі 5% на банківські метали, 30% на ювелірні вироби із золота, платини і дорогоцінного каміння, 15% на нові легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, та 5% від доходу з продажу одного об'єкта нерухомості протягом року для фізичних осіб.

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