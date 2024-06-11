Детінізація торгівлі: скільки чеків щоденно видають в Україні

З початку року місячний обсяг білих операцій у торгівлі зріс на 16%, а кількість виданих чеків у травні становила 815 млн штук (або 26,3 млн на день).

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у травні 2024 обсяг операцій, облікованих через РРО зріс до 359,8 млрд грн за місяць, щоденно це 11,6 млрд.

Як зауважив Гетманцев, кількість чеків зросла до 815 млн шт. (або 26,3 млн на день).

Також стабільно щомісячно зростає і кількість зареєстрованих РРО/ПРРО, їх кількість у травні 2024 зросла до 898 тис.

"Таким чином, з початку року місячний обсяг білих операцій зріс на 16 %, що прямо свідчить про детінізацію економіки", - підкреслив Гетманцев.

Гетманцев переконаний, що це є наслідком введення обов’язку роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та штрафів за їх невикористання.

Традиційні РРО втрачають популярність

Водночас в Україні стає дедалі більше “кас у смартфоні” проти традиційних РРО. За даними Податкової служби, станом на початок травня в Україні зареєстровано 877,6 тисячі кас П\РРО. Майже 70% від усіх зареєстрованих приладів фінансового обліку становлять ПРРО, тоді як популярність "традиційних" кас стабільно падає. Ще у 2021 році кількість онлайн-кас була у 8,5 раза меншою, що свідчить про зростання їх популярності.

За даними "Опендатабот", зросла також і середня сума за чеками ПРРО — у 11 разів за 3 роки. Якщо у 2021 році вона була 9 мільярдів гривень, то зараз становить 103 мільярди гривень.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.

Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

Тому з 1 жовтня бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).