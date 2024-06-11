Детенизация торговли: сколько чеков ежедневно выдают в Украине

С начала года месячный объем белых сделок в торговле вырос на 16%, а количество выданных чеков в мае составило 815 млн штук (или 26,3 млн в день).

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, в мае 2024 года объем операций, учтенных через РРО, вырос до 359,8 млрд грн в месяц, ежедневно это 11,6 млрд.

Как заметил Гетманцев, количество чеков возросло до 815 млн шт. (или 26,3 млн. в день).

Также стабильно ежемесячно растет и количество зарегистрированных РРО/ПРРО, их количество в мае 2024 года возросло до 898 тыс.

"Таким образом, с начала года месячный объем белых операций вырос на 16%, что прямо свидетельствует о детенизации экономики", – подчеркнул Гетманцев.

Гетманцев убежден, что это следствие введения обязанности работы с регистраторами расчетных операций (РРО) и штрафов за их неиспользование.

Традиционные РРО теряют популярность

В то же время в Украине становится все больше "касс в смартфоне" против традиционных РРО. По данным Налоговой службы, на начало мая в Украине зарегистрировано 877,6 тысячи касс П\РРО. Почти 70% всех зарегистрированных приборов финансового учета составляют ПРРО, тогда как популярность "традиционных" касс стабильно падает. Еще в 2021 году количество онлайн-касс было в 8,5 раза меньше, что свидетельствует о росте их популярности.

По данным "Опендатабота", выросла также и средняя сумма по чекам ПРРО — в 11 раз за 3 года. Если в 2021 году она была 9 миллиардов гривен, то сейчас составляет 103 миллиарда гривен.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале Великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров.

Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

Поэтому с 1 октября бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т.п.).