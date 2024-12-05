Сколько теряет бюджет Украины из-за льгот на налогообложение посылок - исследование

Отмена льготы по налогообложению международных посылок стоимостью до 150 евро могла принести в государственный бюджет Украины около 11,8 млрд грн в 2024 году. Эта оценка приведена в исследовании Института социально-экономической трансформации (ИСЭТ).

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Согласно действующему законодательству Украины, товары, которые посылаются почтовыми (экспресс) отправлениями для личного использования и стоят до 150 евро, не подлежат налогообложению.

Это означает, что каждое физическое лицо, получая только одну такую отправку в день, может импортировать товары на сумму до 4,5 тыс. евро в месяц без уплаты налогов.

Если же 100 физических лиц будут получать 3 отправления в сутки, то сумма товаров, которая будет ежемесячно поступать на таможенную территорию Украины может достигнуть 1,34 млн евро.

Сколько посылок ввозят в Украину: цифры

По информации Министерства финансов Украины, общее количество и стоимость международных почтовых и экспресс-отправлений, которые были ввезены в Украину в течение 2022 -2023 годов и 9 месяцев 2024 года, составляет 137,5 млн отправлений, общей стоимостью 185,0 млрд грн.

При этом темпы роста количества и стоимости международных почтовых и экспресс-отправлений за 9 месяцев 2024 года уже опережают годовые показатели 2023 года на 43,8% .

Исходя из этих данных, исследователи предполагают, что дополнительные поступления налога на добавленную стоимость в 2024 году, в случае отмены льготы по налогообложению посылок стоимостью до 150 евро, могли бы составить 11,8 млрд грн.

Отрицательные последствия

Отмечено, что значительно большее негативное влияние на экономику Украины, чем потенциальные потери бюджета, заключается в том, что использование льготы по налогообложению международных почтовых отправлений приводит к искажению конкуренции в стране и наносит ущерб украинским компаниям, способным производить подобные товары в Украине и платить налоги.

Отметим, норму о неуплате НДС при получении посылки из-за границы стоимостью менее 150 евро планируется исключить из законодательства. Соответствующий законопроект уже готовят.