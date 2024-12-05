Скільки втрачає бюджет України через пільги на оподаткування посилок - дослідження

Скасування пільги на оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро могло принести до державного бюджету України близько 11,8 млрд грн у 2024 році. Ця оцінка наведена в дослідженні Інституту соціально-економічної трансформації (ІСЕТ).

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Відповідно до чинного законодавства України, товари, що надсилаються поштовими (експрес) відправленнями для особистого використання і коштують до 150 євро, не підлягають оподаткуванню.

Це означає, що кожна фізична особа, отримуючи лише одне таке відправлення на день, може імпортувати товари на суму до 4,5 тис. євро на місяць без сплати податків.

Якщо ж 100 фізичних осіб будуть отримувати 3 відправлення на добу, то сума товарів, яка щомісячно надходитиме на митну територію України, може досягти 1,34 млн. євро.

Скільки посилок ввозять в Україну: цифри

За інформацією Міністерства фінансів України загальна кількість та вартість міжнародних поштових та експрес-відправлень, які були ввезені в Україну протягом 2022 -2023 років та 9 місяців 2024 років, складає 137,5 млн відправлень, загальною вартістю 185,0 млрд грн.

При цьому темпи зростання кількості і вартості міжнародних поштових та експрес-відправлень за 9 місяців 2024 року уже випереджають річні показники 2023 року на 43.8%.

Виходячи з цих даних, дослідники припускають, що додаткові надходження податку на додану вартість у 2024 році, у разі відміни пільги в оподаткуванні посилок вартістю до 150 євро, могли б скласти 11,8 млрд.грн.

Негативні наслідки

Зазначено, що значно більший негативний вплив на економіку України, ніж потенційні втрати бюджету, полягає в тому, що використання пільги з оподаткування міжнародних поштових відправлень призводить до викривлення конкуренції в країні та завдає шкоди українським компаніям, які здатні виробляти подібні товари в Україні та сплачувати податки.

Зауважимо, норму про несплату ПДВ при отриманні посилки з-за кордону вартістю менш як 150 євро планують виключити з законодавства. Відповідний законопроєкт уже готують.