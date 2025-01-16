В Україні планують запровадити податки на всі посилки з-за кордону: що кажуть в "Новій пошті" та "Укрпошті"

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев подав на реєстрацію два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом поштових відправлень в Україну з іноземних маркетплейсів.

Про це Гетманцев повідомив у Telegram.

"На вимогу бізнесу – АСС, ЕВА, ФРУ, АПІТУ, УРБ, RAU, ТПП України - подав на реєстрацію законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок. Тексти проєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями", - наголосив нардеп.

Податки на всі посилки з-за кордону, незалежно від їхньої вартості

Як зауважив Гетманцев, законопроєктами пропонується визначити, що:

громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їхню адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;

товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості. При цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише в разі якщо їхня вартість перевищує 150 євро.

Гетманцев додав, що для полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:

запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур", - переконаний Гетманцев.

Що кажуть в "Укрпошті"

Нову законодавчу ініціативу вже встиг прокоментувати генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який нещодавно оголосив про початок стратегічного партнерства з відомим китайським маркетплейсом Temu.

Зауважимо, "Укрпошта" є лідером ринку експортних посилок й доставляє понад 60% відправлень з Китаю.

"Що я з цього приводу думаю? Поки я нічого не думаю, поки не побачу детальний текст документу, а також почую як саме ми плануємо надавити на всі маркетплейси, щоб вони терміново навчилися брати український ПДВ. Я завжди за креативні, високотехнологічні заходи. Тому поки наша позиція, як "Укрпошти" так і в мене особисто, як керівника робочій групі по реформі митниці - "no comments", але чисто інтуїтивно, є враження, що шукати значні обсяги сірого імпорту треба в іншому місті", - підкреслив Смілянський.

"Нова пошта" попереджає про ризики

Як зауважив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк, прийняття цих законопроєктів не лише уповільнить та зменшить потік дешевих товарів, а ще й не дасть жодної користі для бюджету, адже витрати на митні процеси перевищать доходи від них.

"Заважати людям обмінюватися дешевими товарами — це значить заважати їм діставати себе з бідності. Чим дешевше людям обходиться ввіз іноземних товарів, то більше власних проблем вони розв'яжуть у наші й без того нелегкі часи", - наголосив він.

На його думку, не вдасться уникнути і зростання цін та послаблення купівельної спроможності мільйонів.

Поперешнюк додав, що величезна кількість складових дронів, РЕБів, РЕРів та інших засобів для захисників також потрапляє саме у межу до 150 євро, тож це стане ще й ударом по обороноздатності країни.

Нагадаємо, у липні 2024 року уряд подав до Верховної Ради ресурсний законопроєкт №11416, що передбачав зниження порогу оподаткування міжнародних посилок із 150 євро до 45 євро. Однак цей пункт було виключено через сумніви щодо можливості його практичної реалізації.

Міністерство фінансів також планувало запровадити податок на посилки вартістю до 150 євро, оскільки це сприятиме боротьбі з тіньовими схемами ввезення товарів. Однак потім цей пункт було виключено із законопроєкту. Однією з причин були сумніви в можливості реалізувати цю норму на практиці. Також категорично проти законопроєкту виступив найбільший логістичний оператор України - "Нова пошта".

Скасування пільги на оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро могло принести до державного бюджету України близько 11,8 млрд грн у 2024 році. Ця оцінка наведена в дослідженні Інституту соціально-економічної трансформації (ІСЕТ).