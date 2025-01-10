Чому "Аврора" звинувачує "Укрпошту" в можливих збитках бюджету на 11,8 млрд грн

Між гендиректором "Укрпошти" Ігорем Смілянським та співзасновником і СЕО мережі "Аврора" Тарасом Панасенком виник спір через китайський маркетплейс Temu, про стратегічне партнерство з яким напередодні оголосив державний поштовий оператор.

Як розвивався спір між топменеджерами

Зранку 9 січня Ігор Смілянський написав, що з цієї новини можна зробити "непоганий срач" у дусі "ви ускладнюєте життя локальним гравцям", але, на його думку, "Укрпошта" точно покращує умови для своїх клієнтів та українських споживачів.

За його словами, протягом I кварталу 2025 року "Укрпошта" планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та ставить собі за ціль доставляти понад 90% посилок за 1-2 дні з моменту перетину українського кордону.

Смілянський додав, що "Укрпошта" є лідером ринку не лише експортних посилок, а й передує у доставці посилок із Китаю (понад 60% відправлень). Під час пілотного проєкту було доставлено понад 1,5 млн посилок із Temu.

На його допис відреагував Тарас Панасенко. СЕО мережі "Аврора" зазначив, що "Укрпошта" ввозить посилки з Temu в Україну без жодних податків, і це є дискримінацією українських виробників та ритейлерів, які сплачують всі податки.

"Щоб забезпечити справедливість, … (треба) скасувати для всіх (а не тільки для міжнародних маркетплейсів) всі податки на товари вартістю до 150 євро. Ні, це не дотування і не підтримка - це вихід хоча б на рівні умови", – написав він.

Панасенко запропонував інший варіант вирішення проблеми, щоб припинити "знущання над українським бізнесом серед білого дня на очах у всіх" – запровадження ПДВ на ввезення товарів із закордонних маркетплейсів. На його думку, ситуація, що є зараз, прямо суперечить концепції "Національного кешбеку".

"Прямі втрати бюджету оцінюються експертами у 11,8 млрд грн. Є аргумент, що Державна митна служба України не зможе це адмініструвати. Вони ж запевняють, що зможуть. А якщо ні? Річний бюджет Держмитслужби – біля 6 млрд грн. За тільки прямі втрати бюджету в 11,8 млрд грн можна фінансувати ще дві Держмитслужби", – зазначив СЕО мережі "Аврора".

Смілянський відповів на критику Панасенка, зазначивши, що незабаром запропонує "дуже конкретні речі" щодо змін в процесі розмитнення та оподаткування.

Увечері того ж дня Панасенко поскаржився, що за дві години отримав близько 50 кодів SMS та у месенджери від двофакторної авторизації, тобто зловмисники намагалися зламати його месенджери і аккаунти.

Реакція на публічну дискусію між Смілянським та Панасенком

Народний депутат Ярослав Железняк запустив опитування щодо пільги на розмитнення закордонних посилок до 150 євро.

Станом на 11:00 більшість підтримала позицію очільника "Укрпошти", тобто збереження пільги – 68% проти 32%. Кількість опитаних вже перевищила 4100.

Однак в коментарях до перерахованих дописів наголошується на тому, що українські виробники не можуть конкурувати з китайськими маркетплейсами саме через те, що з замовлення вартістю до 150 євро не сплачуються податки. Зокрема, про це написав Анатолій Родзінський (ТОВ "Імекс Макс").

Що відомо про Temu

Temu – маркетплейс, яким керує китайська компанія електронної комерції PDD Holdings. На ньому можна придбати споживчі товари зі значними знижками, які в основному доставляються споживачам безпосередньо з Китаю.

Бізнес-модель Temu неодноразово викликала занепокоєння щодо конфіденційності даних, інтелектуальної власності, примусової праці та якості товарів. Водночас вона дозволяє знижувати витрати і залишається популярною серед споживачів.