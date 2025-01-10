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Чому "Аврора" звинувачує "Укрпошту" в можливих збитках бюджету на 11,8 млрд грн

гроші, гривні
Українські виробники скаржаться, що не можуть конкурувати з китайськими маркетплейсами. Фото: Freepik

Між гендиректором "Укрпошти" Ігорем Смілянським та співзасновником і СЕО мережі "Аврора" Тарасом Панасенком виник спір через китайський маркетплейс Temu, про стратегічне партнерство з яким напередодні оголосив державний поштовий оператор.

Як розвивався спір між топменеджерами

Зранку 9 січня Ігор Смілянський написав, що з цієї новини можна зробити "непоганий срач" у дусі "ви ускладнюєте життя локальним гравцям", але, на його думку, "Укрпошта" точно покращує умови для своїх клієнтів та українських споживачів.

За його словами, протягом I кварталу 2025 року "Укрпошта" планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та ставить собі за ціль доставляти понад 90% посилок за 1-2 дні з моменту перетину українського кордону.

Смілянський додав, що "Укрпошта" є лідером ринку не лише експортних посилок, а й передує у доставці посилок із Китаю (понад 60% відправлень). Під час пілотного проєкту було доставлено понад 1,5 млн посилок із Temu.

На його допис відреагував Тарас Панасенко. СЕО мережі "Аврора" зазначив, що "Укрпошта" ввозить посилки з Temu в Україну без жодних податків, і це є дискримінацією українських виробників та ритейлерів, які сплачують всі податки.

"Щоб забезпечити справедливість, … (треба) скасувати для всіх (а не тільки для міжнародних маркетплейсів) всі податки на товари вартістю до 150 євро. Ні, це не дотування і не підтримка - це вихід хоча б на рівні умови", – написав він.

Панасенко запропонував інший варіант вирішення проблеми, щоб припинити "знущання над українським бізнесом серед білого дня на очах у всіх" – запровадження ПДВ на ввезення товарів із закордонних маркетплейсів. На його думку, ситуація, що є зараз, прямо суперечить концепції "Національного кешбеку".

"Прямі втрати бюджету оцінюються експертами у 11,8 млрд грн. Є аргумент, що Державна митна служба України не зможе це адмініструвати. Вони ж запевняють, що зможуть. А якщо ні? Річний бюджет Держмитслужби – біля 6 млрд грн. За тільки прямі втрати бюджету в 11,8 млрд грн можна фінансувати ще дві Держмитслужби", – зазначив СЕО мережі "Аврора".

Смілянський відповів на критику Панасенка, зазначивши, що незабаром запропонує "дуже конкретні речі" щодо змін в процесі розмитнення та оподаткування.

Фото 2 — Чому "Аврора" звинувачує "Укрпошту" в можливих збитках бюджету на 11,8 млрд грн

Увечері того ж дня Панасенко поскаржився, що за дві години отримав близько 50 кодів SMS та у месенджери від двофакторної авторизації, тобто зловмисники намагалися зламати його месенджери і аккаунти.

Фото 3 — Чому "Аврора" звинувачує "Укрпошту" в можливих збитках бюджету на 11,8 млрд грн

Реакція на публічну дискусію між Смілянським та Панасенком

Народний депутат Ярослав Железняк запустив опитування щодо пільги на розмитнення закордонних посилок до 150 євро.

Станом на 11:00 більшість підтримала позицію очільника "Укрпошти", тобто збереження пільги – 68% проти 32%. Кількість опитаних вже перевищила 4100.

Фото 4 — Чому "Аврора" звинувачує "Укрпошту" в можливих збитках бюджету на 11,8 млрд грн

Однак в коментарях до перерахованих дописів наголошується на тому, що українські виробники не можуть конкурувати з китайськими маркетплейсами саме через те, що з замовлення вартістю до 150 євро не сплачуються податки. Зокрема, про це написав Анатолій Родзінський (ТОВ "Імекс Макс").

Фото 5 — Чому "Аврора" звинувачує "Укрпошту" в можливих збитках бюджету на 11,8 млрд грн

Що відомо про Temu

Temu – маркетплейс, яким керує китайська компанія електронної комерції PDD Holdings. На ньому можна придбати споживчі товари зі значними знижками, які в основному доставляються споживачам безпосередньо з Китаю.

Бізнес-модель Temu неодноразово викликала занепокоєння щодо конфіденційності даних, інтелектуальної власності, примусової праці та якості товарів. Водночас вона дозволяє знижувати витрати і залишається популярною серед споживачів.

Автор:
Наталія Гулєнцова