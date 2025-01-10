Почему "Аврора" обвиняет "Укрпочту" в возможных убытках бюджета на 11,8 млрд грн

Между гендиректором "Укрпочты" Игорем Смилянским и соучредителем и СЕО сети "Аврора" Тарасом Панасенко возник спор из-за китайского маркетплейс Temu, о стратегическом партнерстве с которым накануне объявил государственный почтовый оператор.

Как развивался спор между топ-менеджерами

Утром 9 января Игорь Смилянский написал, что из этой новости можно сделать "неплохой срач" в духе "вы усложняете жизнь локальным игрокам", но, по его мнению, "Укрпочта" точно улучшает условия для своих клиентов и украинских потребителей.

По его словам, в течение I квартала 2025 года "Укрпочта" планирует открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок и ставит своей целью доставлять более 90% посылок за 1-2 дня с момента пересечения украинской границы.

Смилянский добавил, что "Укрпочта" является лидером рынка не только экспортных посылок, но и лидирует в доставке посылок из Китая (свыше 60% отправок). В ходе пилотного проекта было доставлено более 1,5 млн посылок с Temu.

На его сообщение отреагировал Тарас Панасенко. СЕО сети "Аврора" отметил, что "Укрпочта" ввозит посылки с Temu в Украину без налогов, и это дискриминация украинских производителей и ритейлеров, уплачивающих все налоги.

"Чтобы обеспечить справедливость, … (надо) отменить для всех (а не только для международных маркетплейсов) все налоги на товары стоимостью до 150 евро. Нет, это не дотирование и не поддержка – это выход хотя бы на равные условия", – написал он.

Панасенко предложил другой вариант решения проблемы, чтобы прекратить "издевательство над украинским бизнесом среди бела дня на глазах у всех" – введение НДС на ввоз товаров с зарубежных маркетплейсов. По его мнению, существующая сейчас ситуация прямо противоречит концепции "Национального кэшбэка".

"Прямые потери бюджета оцениваются экспертами в 11,8 млрд грн. Есть аргумент, что Государственная таможенная служба Украины не сможет это администрировать. Они же уверяют, что смогут. А если нет? Годовой бюджет Гостаможслужбы – около 6 млрд грн. За только прямые потери бюджета в 11,8 млрд грн можно финансировать еще две Гостаможслужбы", – отметил СЕО сети "Аврора".

Смилянский ответил на критику Панасенко, отметив, что в скором времени предложит "очень конкретные вещи" относительно изменений в процессе растаможивания и налогообложения.

Вечером того же дня Панасенко пожаловался, что через два часа получил около 50 кодов SMS и в мессенджеры от двухфакторной авторизации, то есть злоумышленники пытались сломать его мессенджеры и аккаунты.

Реакция на публичную дискуссию между Смилянским и Панасенко

Народный депутат Ярослав Железняк запустил опрос относительно льготы на растаможку заграничных посылок до 150 евро.

По состоянию на 11:00 большинство поддержало позицию главы "Укрпочты", то есть сохранение льготы — 68% против 32%. Число опрошенных уже превысило 4100.

Однако в комментариях к перечисленным постам отмечается, что украинские производители не могут конкурировать с китайскими маркетплейсами именно из-за того, что с заказа стоимостью до 150 евро не уплачиваются налоги. В частности, об этом написал Анатолий Родзинский (ООО "Имекс Макс").

Что известно о Temu

Temu – маркетплейс, управляемый китайской компанией электронной коммерции PDD Holdings. На нем можно приобрести потребительские товары со значительными скидками, которые в основном доставляются потребителям из Китая.

Бизнес-модель Temu неоднократно вызывала обеспокоенность по поводу конфиденциальности данных, интеллектуальной собственности, принудительного труда и качества товаров. В то же время она позволяет снижать расходы и остается популярной среди потребителей.