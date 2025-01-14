Як впливає безподатковий імпорт на українського виробника та держбюджет?

Днями "Укрпошта" анонсувала стратегічне партнерство з китайським маркетплейсом Temu. CEO "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив у facebook про "шопінг без меж, без затримок". Водночас СЕО "Аврори" Тарас Панасенко зазначив, що китайці не сплачують податки з посилок на товари вартістю до €150, що суттєво викривляє конкуренцію, шкодить українським ритейлерам та виробникам. Хто має рацію у цій дискусії, з погляду суспільних інтересів?

Поточна ситуація в Україні

Законодавством України наразі передбачено, що не підлягають оподаткуванню товари, які пересилаються поштовими (експрес) відправленнями для власного використання вартістю менше ніж 150 євро.

За інформацією Міністерства фінансів України загальна кількість та вартість міжнародних поштових та експрес-відправлень, які були ввезені в Україну протягом 2022 – 2023 років та 9 місяців 2024 років, складає 137.5 млн відправлень, загальною вартістю 185,0 млрд грн. Темпи зростання кількості та вартості міжнародних поштових та експрес-відправлень за 9 місяців 2024 року уже випереджають річні показники попереднього року на 43.8% по сумі.

Загальний обсяг операцій, який був звільнений від оподаткування у 2022 році склав 23.0 млрд грн, у 2023 році — 40.1 млрд грн, у 2024 році прогнозно складе 60 млрд грн. Відповідно у разі скасовування пільги в оподаткуванні посилок вартістю до 150 євро — додаткові надходження до держбюджету склали б 11.8 млрд грн за рік. Водночас є можливим певне зменшення обсягів посилок при запровадженні їх оподаткування.

Однак значно більш негативним ефектом для економіки України, ніж потенційні втрати бюджету — є те, що використання пільги з оподаткування міжнародних поштових відправлень призводить до викривлення конкуренції в Україні та завдає шкоди українським компаніям, які спроможні виробляти схожі товари в Україні і сплачувати податки. Аналіз найбільших за кількістю отримувачів міжнародних відправлень дає можливість припустити, що пільгою користуються значна кількість фізичних осіб для здійснення "тіньової" підприємницької діяльності (формування отриманих посилок у комерційні партії та їх реалізація без сплати податків через мережу інтернет та соцмережі).

Так, серед 100 найбільших отримувачів міжнародних поштових відправлень — 81 фізична особа, які сумарно отримали за 9 місяців 2024 року 18765 посилок або в середньому 232 посилки на кожного. Жодна з них не перевищила вартість у 150 євро, відповідно позбавлені від сплати ПДВ.

Найбільша кількість таких відправлень надходять в Україну з Латвії, Китаю, Польщі, Естонії та США, які сумарно у загальній кількості складають 92% усіх посилок.

Основні відправники міжнародних поштових та експрес-відправлень — це міжнародні маркетплейси, які розміщені в Китаї (ALIEXPRESS, TEMU, YANWEN, TAOBAO) та Польщі (LPP, MAKEUP, ANSWEAR, MODIVO, E-COMMERCE, INTERNATIONAL Sp z o.o., FHTM sp. z o.o.).

Світовий досвід

Багато країн зіштовхнулись з цією схемою останні десятиліття, OECD пропонує країнам чіткі рекомендації щодо застосування "моделі продавця/постачальника" в адмініструванні податків у посилках з ТНВ:

Перекласти відповідальність за справляння ПДВ на постачальників-нерезидентів та цифрові платформи — нараховувати ПДВ на місці продажу.

Запровадити дієвий та ефективний механізм збору — періодична сплата ПДВ через спрощену онлайн-реєстрацію та режим відповідності.

Сприяти відповідності та посилювати правозастосування за допомогою сучасного управління ризиками на основі даних та адміністративної співпраці — без стягнення ПДВ при імпорті та швидке звільнення на митниці.

Європейський Союз запровадив оподаткування міжнародних посилок від 0 Євро кілька років тому. Відповідно до Директиви Ради (ЄС) № 2017/2455 — виключено звільнення від оподаткування податком на додану вартість імпорту товарів незначної вартості з метою скасування й уникнення спотворення конкуренції між постачальниками всередині та за межами ЄС й уникнення втрат податкових надходжень. З 2015 року в ЄС було запроваджено модель Mini One Stop Shop (MOSS), яка реалізувала спрощену систему декларування та сплати ПДВ на постачання телекомунікаційних, радіомовних та електронних послуг (TBE) для бізнесу споживачам у ЄС. Починаючи з липня 2021 року, система MOSS була розширена на: (1) додаткові види B2C-послуг; (2) дистанційні продажі товарів у межах союзу; (3) певні внутрішні постачання товарів.

З 1 липня 2021 року в ЄС було скасовано звільнення від оподаткування ПДВ при ввезенні невеликих партій товару до 22 євро та створено нову спеціальну схему продажу товарів, що ввозяться з країн, що не входять до ЄС, вартістю не більше 150 євро (без урахування підакцизних товарів), яка іменується Import One Stop Shop (IOSS).

IOSS є добровільним: як постачальники з ЄС, так і за його межами (продавці та маркетплейси) можуть вибрати сплату ПДВ на імпорт низької вартості з країн за межами ЄС або через режим IOSS, або при імпорті через звичайні митні процедури, або за спеціальними домовленостями для операторів поштового зв'язку та експрес-перевізників щодо стягнення ПДВ.

Україна взяла стратегічний курс на набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Однією із цілей Угоди про асоціацію з ЄС є запровадження умов для посилених економічних та торгівельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі, зокрема шляхом поступової адаптації її законодавства до acquis ЄС.

Зважаючи на викладене вище — важливо якнайшвидше врегулювати проблему із міжнародними посилками, вирівняти конкурентні умови мінімізувавши податкову пільгу на товари, що пересилаються поштовими (експрес) відправленнями.

Для цього доцільним є застосувати європейський досвід, модель OSS, яка передбачає сплату ПДВ продавцем і не обтяжує додатковим адмініструванням українських споживачів та митницю.