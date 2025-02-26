Сколько посылок теряет "Укрпочта": Игорь Смелянский развеял стереотипы

АО " Укрпочта " является единственным национальным оператором почтовой связи Украины. Ее сеть охватывает 100% территории Украины. Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг, как частным лицам, так и корпоративным клиентам, включая доставку посылок. Существуют определенные клише по срокам доставки и потере ценных вещей почтовым оператором.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский развеял некоторые стереотипы относительно работы предприятия.

Как сообщил Смилянский, согласно опросу, некоторые люди считают, что 20%, потому и не доверяют "Укрпочте" ценные вещи.

"За 2024 год этот показатель составлял менее 0,015%. То есть значительно меньше 1%! Конечно, это все еще на 0,015% больше, чем нам бы хотелось, но точно не 20%. И в этом году, после введения 100% автоматизации сортировки, эта цифра станет еще меньше", — отметил директор "Укрпочты".

Кроме того, есть стереотип, что "Укрпочта" доставляет посылки по Украине 14 дней.

"На самом деле – нет. Уже более 95% посылок по тарифу "Приоритетный" доставляются в течение 2 дней (а многие – уже на следующий день). А если хотите сэкономить и готовы немного подождать, можно уменьшить расходы до 50% по сравнению с тарифами конкурентов и получить отправление за 2-5 дней по тарифу", — объяснил Смелянский.

Он отметил, что иногда бывают случаи, когда посылки "едут" 14 дней, но в общем объеме их количество скудное – в 0,00001% случаев.

Напомним, Украина заняла 40 место в общем рейтинге Всемирного почтового союза по результатам 2024 года. "Укрпочта" оказалась между почтами Индии (39) и Болгарии (41).