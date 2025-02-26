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Скільки посилок втрачає "Укрпошта": Ігор Смілянський розвіяв стереотипи

автомобіль, дорога, дерева
Укрпошта доставляє посилки по Україні протягом 2 днів. Фото: Вікіпедія

АТ "Укрпошта" є єдиним національним оператором поштового зв'язку України. Її мережа охоплює 100% території України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг, як приватним особам, так і корпоративним клієнтам, зокрема й доставку посилок. Існують певні кліше щодо термінів доставки та втрати цінних речей поштовим оператором.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський розвіяв деякі стереотипи щодо роботи підприємства.

Як повідомив Смілянський, згідно опитування, деякі люди вважають, що 20%, тому й не довіряють "Укрпошті" цінні речі.

"За 2024 рік цей показник становив менше ніж 0,015%. Тобто значно менше ніж 1%! Звісно, це все ще на 0,015% більше, ніж нам би хотілося, але точно не 20%. І цього року, після запровадження 100% автоматизації сортування, ця цифра стане ще меншою", — зазначив директор "Укрпошти".

Крім того, існує стереотип, що Укрпошта доставляє посилки по Україні 14 днів.

"Насправді – ні. Вже понад 95% посилок за тарифом "Пріоритетний" доставляються протягом 2 днів (а багато – вже на наступний день). А якщо хочете заощадити й готові трохи почекати, можна зменшити витрати до 50% у порівнянні з тарифами конкурентів і отримати відправлення за 2-5 днів за тарифом "Базовий". Але точно не за 14 днів", — пояснив Смілянський.

Він зазначив, що іноді бувають випадки, коли посилки "їдуть" 14 днів, але в загальному об’ємі їх кількість мізерна – у 0,00001% випадків.

Нагадаємо, Україна зайняла 40-е місце в загальному рейтингу Всесвітнього поштового союзу за результатами 2024 року. "Укрпошта" опинилася між поштами Індії (39) та Болгарії (41).

Автор:
Тетяна Ковальчук